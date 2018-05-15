Солнце погаснет через 100 лет?

Согласно заявлениям специалистов, которые постоянно наблюдают за небесными светилами и ищут внеземные цивилизации и признаки их существования, на нашем Солнце постепенно исчезают тёмные пятна. Это явление вызывает волнения в кругах уфологов.



Как передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype, есть предположение, что после ухода последнего пятна с поверхности светила может начаться медленный процесс затухания звезды.



По мнению Дмитрия Шихова, этот процесс приведет к угасанию звезды в течение ближайших ста лет. Понятно, что если это всё-таки произойдёт, то скажется на всех планетах, входящих в состав Солнечной системы и за её пределами.



В ядре Земли протекают и собственные ядерные реакции, но данного потенциала хватит не на долго. Согласно подсчётам учёных, у людей будет половина суток до полного остывания земной поверхности, а затем жизнь с поверхности Земли должна полностью исчезнуть. После чего, на землю спуститься вечная мерзлота и полный мрак.



А вот официальная наука с Дмитрием полностью не согласна. Её представители с уверенностью заявляют о том, что конец нашему светилу придёт не ранее, чем через 5 миллиардов лет. А за этот период люди уже научатся быстро преодолевать большие расстояния в космосе и колонизируют далеко не одну планету, пригодную для благополучного существования.

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