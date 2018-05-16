Загадочный сигнал из созвездия Девы заинтересовал ученых

Космологи из Пуэрто-Рико бьются над расшифровкой необъяснимого сигнала, полученного из созвездия Девы. Эксперту Абелю Мендесу, "поймавшему" сигнал, даже удалось определить точное местоположение объекта, с которого он был отправлен. В научном сообществе не торопятся отклонять версию, согласно которой за отправкой таинственного импульса стоят представители внеземных цивилизаций, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.



Так, по расчетам экспертов, источником странного импульса является область, расположенная неподалеку от звезды GJ 447 и находящаяся в созвездии Девы. Геолокационные данные объекта удалось установить с высокой точностью благодаря мощному трехсотметровому телескопу "Аресибо", находящемуся на 500-метровой высоте над уровнем моря.



Звезда, с которой был послан сигнал, располагается на пересечении орбит большого числа искусственных спутников Земли, испускающих излучение на аналогичных частотах. По мнению исследователей, источником странного космического послания может являться одно из геостационарных устройств, запущенных несколько лет назад землянами. Но в ходе более тщательной проверки выяснилось, что сигнал несколько отличается от радиоимпульсов, испускаемых земными летательными устройствами. Космологи планируют приступить к исследованию области, находящейся в пределах досягаемости объекта GJ 447, поскольку необъяснимые радиосигналы оттуда фиксируются не в первый раз.

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