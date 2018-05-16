Ученые рассказали, как часто можно мыться

Наши далекие предки с таким понятием, как гигиена тела, были мало знакомы. И сегодня в мире встречаются племена, представители которых моются несколько раз в год. Модным было не принимать ванну и в средние века. Причем даже врачи пускали слухи о том, что при контакте воды с лицом можно лишиться зрения.



К счастью, нам довелось жить в цивилизованном мире. Выглядеть опрятно и хорошо пахнуть стремится каждый человек. Но западные ученые выдвинули совершенно неожиданную и шокирующую версию: оказывается, принимать душ или ванну слишком часто нельзя, поскольку это может негативно отразиться на состоянии здоровья, передает Day.Az со ссылкой на Dailyhype.



По уверениям исследователей, люди, предпочитающие несколько раз в день принимать душ/ванну с горячей водой и пользоваться мылом жестких сортов, больше остальных подвержены развитию воспалительных заболеваний кожи (в том числе экземы) и прочих недугов, связанных с ее чрезмерной сухостью. По словам врача-дерматолога Элейн Кук, вода способна лишать поверхность тела человека естественной защиты, поэтому не рекомендовано мыться чаще двух раз в сутки. Из-за смывания с кожи защитного слоя жира и устранения хороших микроорганизмов, которые на ней проживают, кожа обезвоживается и начинает страдать от сухости. Кроме того, слишком чистый человек становится настоящей мишенью для опасных микроорганизмов, являющихся разносчиками различных инфекций и болезней.



Ученые призывают не воспринимать близко к сердцу результаты научной работы и не отказываться от душа совсем. Выбор оптимального варианта будет являться лучшим решением. По словам докторов, посещение ванной комнаты после пробуждения и перед уходом ко сну позволит сохранить чистоту тела и не навредит здоровью. Но более частое мытье способно убить защитный слой и спровоцировать развитие тяжелейших недугов.

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