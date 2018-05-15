Испанский танец в исполнении азербайджанки на берегу океана - ВИДЕО

Известная украинская модель азербайджанского происхождения, обладательница титула второй вице-мисс конкурса "Мисс Украина-2015" Фарида Ибрагимова станцевала во время отдыха в Пуэрто-Марина испанский танец.

Об этом сообщает Sputnik Азербайджан со ссылкой на страницу модели в социальной сети Instagram, где Ибрагимова поделилась роликом. Модель решила босиком станцевать под испанскую музыку на берегу Атлантического океана, куда отправилась одновременно и отдыхать, и работать, передает Day.Az.

"Эта страна вдохновляет меня на прекрасное", - написала Ибрагимова.

Фарида Ибрагимова - не профессиональная танцовщица, она достаточно долгое время занимается танцами ориенталь, но не так часто демонстрирует свои способности перед подписчиками. Первый раз она исполнила танец живота на церемонии открытия международного песенного конкурса "Евровидение-2017" в Киеве.

Модель является лицом многих украинских брендов и принимает участие во всех неделях мод известных дизайнеров не только в Украине, но и в Азербайджане. Она сейчас больше занята в рекламных проектах. Свою личную жизнь Ибрагимова старается не афишировать.

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