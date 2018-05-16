Ученые изобрели препарат, продлевающий жизнь больных раком мышей

Коллектив ученых НИТУ "МИСиС" и Российского национального исследовательского медицинского университета имени Н. И. Пирогова провел успешные доклинические исследования нового противоопухолевого препарата на основе наночастиц магнетита. Тесты показали увеличение продолжительности жизни больных мышей на 69,5%. Результаты опубликованы в журнале Nanomedicine, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Препарат состоит из двух компонентов. Один из них - сферические наночастицы магнетита, в которые поместили лекарство-цитостатик (токсическое вещество, разрушающее клетки опухоли), а другой - векторные молекулы, выполняющие функцию "проводника", сопровождающего частицы с ядом к пораженному органу.

Молекула представляет собой антитело к фактору роста эндотелия сосудов (VEGF) - сигнальному белку, который клетки вырабатывают для стимулирования образования эмбриональной сосудистой системы. Молекула, таким образом, работает по схеме "ключ-замок", то есть находит только определенный тип клеток и присоединяется к ним. Российские ученые одними из первых применили векторную молекулу в необычном функционале - раньше ее использовали как самостоятельное лекарственное средство. Несмотря на то, что монотерапия с применением этих антител пока не показала высокой эффективности, это не делает менее перспективным использование белка в качестве "проводника" для доставки лекарственных препаратов.

Процесс высвобождения лекарства от рака в мышином организме

"Исследования показали, что предложенная терапевтическая схема эффективна: эксперименты in vitro, а затем in vivo показали, что продолжительность жизни животных, проходящих лечение новым препаратом, увеличилась на 69,5% - с 23 дней до 39, - поясняет руководитель научной группы, заведующий лабораторией "Биомедицинские наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Максим Абакумов. - Помимо этого, предложенное вещество может использоваться для визуализации ткани опухоли в процессе МРТ-исследования. Это потенциально может быть применимо для облегчения работы хирургов в процессе операции с целью обозначения и показа краев пораженного органа".

Ученые НИТУ "МИСиС" уже четвертый год работают с наночастицами магнетита для создания антиопухолевых препаратов. Помимо схемы drug delievery (адресная доставка лекарств), к которой относится нынешнее исследование, частицы оксида железа показывают хорошие результаты и в методе терапии путем гипертермии. Суть метода в том, что наночастицы магнетита вводят в пораженный орган, где они накапливаются. Затем их подвергают воздействию переменного электромагнитного поля, из-за чего они разогреваются до 43-45 градусов, повышая температуру и в окружающих раковых клетках, которые при этом погибают. Как известно, раковые клетки более чувствительны к изменению температуры, чем здоровые, так что здоровая ткань остается неповрежденной. Сейчас научный коллектив продолжает испытания и оптимизацию нового препарата, который выйдет на следующую стадию доклинических исследований в 2019 году.



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