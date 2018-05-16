Гарвардские ученые успешно работают над "рецептом" вечной молодости

Стартап, созданный при Гарвардском университете, начал эксперименты по омоложению. Цель рискованного предприятия - "иметь тело и ум 22-летнего, но опыт 130-летнего", передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Однако пока до человека дело не дошло.

Лаборатория известного ученого Джорджа Черча пока обещает хозяевам сделать престарелого пса щенком, отредактировав ДНК.

Уверенность генетиков основана на успешных экспериментах с более примитивными формами жизни, такими как черви и мухи. Лабораратория Черча проверила также более 60 различных генотерапий на мышах. Наилучшие результаты показал метод редактирования генов CRISPR.

"Мы провели ряд экспериментов с мышами, теперь наступил черед собак. А потом мы доберемся и до людей. Мы должны быть уверены, что люди будут в безопасности", - говорит Джордж Черч.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook