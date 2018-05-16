Как избавиться от симптомов депрессии - ОТВЕТ УЧЕНЫХ

Тренировки с весом связаны со значительным снижением депрессивных симптомов. Это выяснили ученые из Университета Лимерика в Ирландии, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Они провели исследование, проанализировав 33 клинических исследования, которые охватывали 1877 человек. Ученые хотели выяснить, повлиял ли силовой спорт на симптомы депрессии, такие как чувство бесполезности, плохое настроение и потеря интереса к деятельности.

В результате выяснилось, что силовые тренировки могут быть использованы в качестве альтернативы или дополнения к терапии для тех, кто страдает от симптомов депрессии.

Ученые неспроста взялись за исследование силовых тренировок, ведь в последнее время они стали очень популярны. Причем не только среди мужчин, но и среди женщин. Как оказалось, успех таких тренировок не только в красивом теле, которое получают люди, но и в ощущении, которые дают силовые тренировки: уверенность в себе и удовлетворение от прогресса.

"Интересно, что самый сильный эффект был зафиксирован среди взрослых с симптомами легкой или умеренной депрессии", - отметил аспирант Бретт Гордон.

В то же время ученые рекомендует проводить силовые тренировки не чаще чем два раза в неделю.

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