Ученые определили самую безопасную для жизни страну

Определить наиболее безопасную для жизни страну удалось ученым из США, ею стала Исландия. Именно здесь отмечена более высокая средняя продолжительность жизни, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

"Исландию по праву можно считать самым безопасным местом в мире. Здесь на сегодняшний день наблюдается наиболее низкий уровень преступности. Эта страна будет привлекательной для тех, кто боится стать "жертвой" онкологических болезней", - отмечают ученые.

Исландия смогла объединить в себе очень важные критерии, такие как очень низкую склонность местных жителей к заболеваниям, практически полное отсутствие природных катаклизмов, чистую экологическую ситуацию, низкий уровень преступности и многое другое. Более того, за последние 500 лет жителей данной страны считают самыми счастливыми на планете.

Есть еще один удивительный феномен этой страны - здесь нет комаров. Почему? Этого точно не знает никто.

Комаров нет ни в Исландии, ни на Фарерских островах, хотя в соседних странах эти мелкие и многочисленные кровопийцы чувствуют себя вполне вольготно. Что же их не пускает на эти "запрещенные территории"? Некоторые ученые утверждают, что виной всему океанический климат Исландии.

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