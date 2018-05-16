Названы продукты, которые убивают мужское здоровье
Каждый мужчина мечтает не испытывать проблем с эрекцией, однако с возрастом поддерживать мужское здоровье становится намного труднее. Специалисты говорят, что при возникновении таких проблем стоит обратиться к врачу. Также эксперты назвали продукты, которые влияют на эрекцию, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.
Первым в списке стоит пиво, которое нарушает гормональный баланс в организме. Пивной живот - это не гордость, а первый признак снижения уровня тестостерона и выработки женского гормона. Также на эрекцию влияет фастфуд, сбивающий гормональный фон. На снижение тестостерона влияет кофеин и повышает выработку эстрогена, но он быстро выводится из организма. Из-за того, что в выпечке есть сахар и дрожжи, мужчине не стоит ей злоупотреблять. Коптильная жидкость, которая содержится в копченой колбасе, разрушает половые органы сильного пола. Ученые говорят, что мужчине в сутки необходимо употреблять только 50 грамм сладкого, чтобы не навредить потенции.
Специалисты посоветовали мужчинам отказаться от продуктов, в которых содержится много холестерина, сои, соли и газировки. Также в день нужно пить не больше литра коровьего молока. Бросить курить и употреблять спиртное, необходимо заниматься спортом и больше времени проводить на свежем воздухе. Если следовать советам, то потенция в любом возрасте будет хорошая.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Как бросить курить раз и навсегда
Точный гороскоп на среду
В Нидерландах нашли неизвестную картину Рембрандта
Эрдоган: История не простит США и Израиль
КНДР отменила встречу с Южной Кореей
-
15 Май 11:30 39 836
-
15 Май 13:04 33 268
-
15 Май 06:25 25 448
-
15 Май 10:22 18 610
-
15 Май 13:43 11 431