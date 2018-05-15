Азербайджанская кухня покорила Словению - ФОТО

Представители Азербайджана 8-11 мая приняли участие в III Международном чемпионате по кулинарии в городе Краньска-Гора (Словения). Об этом сказал во вторник журналистам на пресс-конференции в пресс-центре АМИ Trend президент Ассоциации национальной кулинарии, глава Центра национальной кулинарии, заслуженный работник культуры Азербайджана Таир Амирасланов, передает Day.Az.

Команда азербайджанских кулинаров выступила под руководством заместителя директора Центра национальной кулинарии Джейран Аскеровой.

Отметим, что чемпионат в Словении является одним из самых престижных соревнований по кулинарии. В нем приняли участие более 400 поваров из 15 стран.

Азербайджанские кулинары Сеймур Джавадов и Ниджат Бабаев в классе чемпионата "Национальная кухня" завоевали золотую и серебряную медали. В классе "Современная кухня" Сеймур Джавадов был удостоен "золота", а Ниджат Бабаев - серебряной медали.

В связи с тем, что Сеймур Джавадов стал обладателем двух золотых медалей, он прошел в финал и принял участие в соревновании "Черный ящик", завоевав второе место и Кубок чемпионата. Ниджат Бабаев был удостоен Кубка и диплома как самый молодой и креативный профессиональный повар.

Наряду с чемпионатом в Словении, азербайджанские кулинары Абдулла Амирасланов, Ильхама Мамедова, Ровшан Ганиев под руководством главного технолога Центра национальной кулинарии Гюльнар Алескеровой в начале мая приняли участие в фестивале "Кухня Шелкового пути", прошедшем в городе Зенджан (Иран). В фестивале участвовали кулинары из 10 стран мира.

На фестивале азербайджанские кулинары представили различные блюда национальной кухни.

В заключение фестиваля его участники были награждены дипломами и кубками.

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