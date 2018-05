7 самых кассовых музыкальных туров за всю историю

Живая музыка - это всегда что-то особенное, и на это есть несколько причин. Во-первых, когда вы находитесь на концерте любимой вами группы исполнителя, а в особенности - целого оркестра, то мгновенно оказываетесь в кругу единомышленников и разделяете свои эмоции с огромным количеством людей. Во-вторых, от нахождения на стадионе или в огромном концертном зале ваши переживания и эмоции усиливаются в несколько раз и вы становитесь частью происходящего. В-третьих, ни один артист или группа не устраивают концерт ради концерта. Как правило, это настоящее шоу, где есть место и общению с вами, и перевоплощениям, и, конечно, любимым всеми неожиданным сюрпризам.

Мадонна. Sticky & Sweet Tour

Собрано: 408 миллионов долларов

Восьмой концертный тур королевы поп-музыки в 2008 и 2009 годах - The Sticky and Sweet Tour - охватил более 85 шоу, чтобы продвинуть 11-й студийный альбом Мадонны Hard Candy. Мэдж разделил свой концерт на четыре части: Pimp, Old School, Gypsy и Rave, каждая из которых имеет определенную тему и сет-лист.

За год певица заработала 408 миллионов долларов, даже несмотря на то, что сам альбом не стал платиновым и оказался только на 53-м месте в топе лучших альбомов Billboard Top 200 Albums.

Coldplay. A Head Full of Dreams Tour

Собрано: 413,6 млн долларов

Тур Coldplay завершился в ноябре 2017 года, когда был выпущен концертный альбом тура. Всего было представлено около 124 шоу, и если вы когда-нибудь видели их выступление вживую, то знаете, что такое пропустить нельзя. Setlists тура - идеальный баланс нового и старого Coldplay.

Guns N 'Roses. Not in This Lifetime...

Собрано: 430,3 млн долларов

Кто бы мог подумать, что Аксель Роуз и Слэш снова сыграют вместе? Классический состав занял тур по 8 локациям (тур завершился в ноябре 2017 года) и стал некой данью уважения певцу Soundgarden Крису Корнеллу с момента их концерта в замке Slane в Ирландии, который состоялся через несколько дней после смерти Корнелла.

AC / DC. Black Ice World Tour

Собрано: 441,6 млн долларов

Самый успешный тур AC / DC проходил в период с 2008 по 2010 год, вобрав в себя ошеломляющие 168 шоу в 29 странах мира всего за 2 года. Композиция High Voltage была исполнена в туре Океании в 2010 году в честь бывшего фронтмена Бон Скотта в 30-ю годовщину его смерти. Их три концерта в River Plate были сняты и записаны на DVD. Шоу Black Ice увидели около 5 миллионов зрителей, а одноимённый альбом был распродан восьмимиллионным тиражом.

Роджер Уотерс. The Wall Live

Собрано: 458,6 млн долларов

Wall Live - это самый громкий концертный тур всех времен Роджера Уотерса как сольного исполнителя. Роджер Уотерс, соучредитель Pink Floyd, отправился в тур, чтобы впервые за 20 лет полностью исполнить альбом группы The Wall во всем его великолепии. Уотерс гастролировал в течение трех лет, сыграв невероятные 219 шоу в общей сложности, пока тур не завершился в 2013 году.

Тур длился 3 года и до сих пор считается одним из самых сложных и амбициозных рок-проектов. На одну постановку ушло не менее 60 миллионов долларов, однако сам тур окупился почти в 10 раз!

The Rolling Stones. A Bigger Bang

Собрано: 558,3 млн долларов

Тур для продвижения того самого альбома, который считается лучшим альбомом Rolling Stones за всю историю группы. The Rolling Stones впервые отправились в Китай, где провели множество потрясающих акций в поддержку турне. Они делали коллаборации с такими артистами как The Hold Steady и Alice Cooper. И хоть альбом и не стал платиновым, билеты на их концерты раскупаются в один момент и сегодня, в 2018 году.

U2. 360° tour

Собрано: 736,4 млн долларов

U2 заняли первое место среди cамых кассовых шоу в истории музыки. Их тур по продвижению альбома No Line, в котором было представлено 110 шоу по всей Европе, Северной и Южной Америке, Океании и Африке, показал кассовый сбор в размере 736,4 млн долларов. Это самый посещаемый тур с более чем семью миллионами проданных билетов.

