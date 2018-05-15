Камбербэтч сыграл авантюриста в новом сериале

В "Амедиатеке" состоялась премьера нового мини-сериала "Патрик Мелроуз" - это экранизация мрачных и полных безумств глав жизни Патрика Мелроуза - героя цикла романов букеровского номинанта Эдварда Сент-Обина.

Книги издавались в период с 1992 по 2012 годы и в итоге были объединены в один том - The Patrick Melrose Novels.

Как передает Day.Az со ссылкой на Рамблер, в образе дерзкого и обаятельного представителя британской аристократии выступает Бенедикт Камбербэтч.

В мини-сериале каждая серия основана на одном из романов Эдварда Сент-Обина. Действие охватывает разные времена и страны: Франция 60-х, Нью-Йорк 80-х, современный Лондон.

Богатый наследник из высшего общества, блестящее образование, безграничные возможности - с одной стороны. А за красивым фасадом, как обычно, горькая драма - тяжелое детство, жестокий отец (его роль исполняет Хьюго Уивинг), безразличная мать (Дженнифер Джейсон Ли). Молодой прожигатель жизни лечится от прошлого алкоголем, наркотиками и опасными авантюрами. Что остановит Патрика Мелроуза?

Проследить за судьбой и приключениями героя Бенедикта Камбербэтча можно в "Амедиатеке" - 13 мая состоялась премьера первой серии.

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