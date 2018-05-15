Сериал "Секретные материалы" окончательно закрыли

Канал Fox хочет в очередной раз закрыть сериал "Секретные материалы" с Дэвидом Духовны и Джиллиан Андерсон, которая, кстати, и так не планировала сниматься дальше в сериале. Об этом заявил управляющий и председатель Fox Television Гэри Ньюман, пишет Entertainment Weekly, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Кроме того, канал опубликовал свои планы на 2018-2019 годы. "Секретные материалы" в нем указаны не были.

Известно, что одиннадцатый сезон фантастического сериала, выпущенный в 2018 году, является последним. После съемок актриса Джиллиан Андерсон, сыгравшая агента Скалли, заявила о своем уходе из проекта.

Отметим, что первое закрытие шоу датировано 2002 годом - после 202 эпизодов. О возрождении Fox объявил через тринадцать лет - в марте 2015-го. После чего были отсняты еще два сезона (шесть серий в десятом и десять в одиннадцатом, итого: 218 эпизодов), встреченных неровно.