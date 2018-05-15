Энтони Хопкинса в костюме Короля Лира приняли за бездомного

80-летнего звезду "Молчания ягнят" Энтони Хопкинса приняли за бездомного, когда он снимался в новой экранизации пьесы Уильяма Шекспира "Король Лир", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В современной адаптации произведения от "Би-би-си" Энтони Хопкинс играл Лира, объятого безумием: он скитается по улицам в потрепанной одежде и катит свои вещи в тележке.

Режиссер Ричард Айр перед показом фильма рассказал, что во время съемок одной из таких сцен к Хопкинсу подъехала женщина в инвалидной коляске. "Вы знаете, вверх по улице есть хостел, тележку можно отвезти туда, если хотите, - сказала она!" - вспоминает Айр.

"Король Лир" с Энтони Хопкинсом выйдет на "Би-би-си" в скором времени. В фильме также снялись Эмма Томпсон, Эмили Уотсон, Флоренс Пью и Эндрю Скотт.

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