Актеры из "Игры престолов" показали совместный смешной снимок - ФОТО

Фанаты фэнтези-сериала "Игра престолов" с нетерпением ждут последнего 8 сезона, тем более, что создатели пообещали неожиданный поворот.

А недавно звезды "Игры престолов" Лина Хиди и Конлет Хилл, сыгравшие Серсею и Вариса, показали теплый дружественный снимок. Фотография собрала за день почти 140 тысяч просмотров на Instagram-странице актрисы, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По информации издания the Mashable, снимок был сделан в испанской Севилье. Известно, что по сюжету фэнтезийной саги герои не слишком дружны, однако в жизни, судя по всему, актеры очень хорошо ладят.