Обнаружена смертельная опасность физического труда для мужчин

Ученые выявили связь между уровнем физической активности на работе и ранней смертностью. Об этом сообщает British Journal of Sports Medicine, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Исследователи выяснили, что тренировки приносят пользу только тем, кто занимается спортом в свободное время. Систематическая физическая активность на работе, наоборот, повышает у мужчин риск преждевременной смерти.

Международная группа специалистов провела мета-анализ, изучив более 2,4 тысячи научных работ, посвященных связи между профессиональной физической активностью и уровнем смертности. Исследования проводились в 1960-2010 годах, в них поучаствовали почти двести тысяч человек.

Выяснилось, что работа, связанная с регулярными физическими нагрузками, повышает риск преждевременной смерти у мужчин на 18%. Примечательно, что женщинам регулярные занятия спортом в рабочее время оказались полезными.

Ученые не раз отмечали пользу занятий спортом в свободное время. Ранее исследователи из Бирмингемского университета и Королевского колледжа Лондона выяснили, что регулярные велотренировки помогают замедлить старение.

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