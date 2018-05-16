Точный гороскоп на среду

Сегодня звезды гороскопа на стороне тех, кто не пренебрегает порядком, так что если у вас получилось прийти на работу без опоздания, вы уже на полпути к успеху! Сегодня достаточно соблюдать элементарные правила, чтобы дела шли лучше обычного. И наоборот: если вы хотите, чтобы все пошло из рук вон плохо, просто отложите свои дела чуть-чуть на потом. В остальном же, это день логики и стремления все упорядочить. Звезды склоняют к самоорганизации, а также к организации любых мероприятий, планированию и наведению порядка в делах. В течение дня возможны встречи со старыми друзьями, предложение участвовать в каких-либо новых проектах или просто приглашение на встречу, которая долго откладывалась.

Овен

Сегодня Овен будет обладать невероятным даром убеждения, причиной чему станет его последовательность и логичность. Он будет способен шаг за шагом убедить кого угодно в чем угодно: волка в том, что капуста полезна для здоровья, донжуана - в пользе верности, и даже собственное начальство - в том, что Овну необходимо повысить зарплату. А вот в кругу друзей сегодняшнее здравомыслие Овна может быть ошибочно названо занудством и стать мишенью для шуток!

Телец

Сегодня - отличный день для того, чтобы Телец посвятил его своим финансам. Неожиданно в нем может проснуться талант бухгалтера, позволив досконально подвести счет своим доходам и расходам. Даже если Телец сегодня вдруг обнаружит, что с его банковским счетом что-то не так, он сумеет исправить ситуацию, обернув дело к собственной выгоде. Если же с деньгами все в порядке, Телец не станет уменьшать их количество - сегодня он настроен экономить.

Близнецы

Близнецы должны быть готовы к тому, что любые свои решения, идеи или проекты им придется как следует обосновать! Окружающие не будут склонны верить на слово, и даже заразительные эмоции Близнецов или их ораторское мастерство не дадут желаемого эффекта. Рецепт сегодняшнего успеха для Близнецов - логика и только логика. Им придется подготовить что-то вроде презентации, чтобы объяснить шаг за шагом свою мысль и убедить окружающих в правильности любых своих слов.

Рак

Наблюдательность и проницательность Рака могут достигнуть высот, о которых он не подозревал! Его интуиция и логика будут работать одинаково четко, позволяя Раку проникать в суть вещей и делать правильные выводы, как Шерлок Холмс, буквально на пустом месте. В итоге людям вокруг может казаться, что Рак читает их мысли! Сам же он сегодня способен невзначай узнать пару-тройку фактов об окружающих, которые они пытались скрыть.

Лев

Отношения Льва с окружающими могут быть крайне запутанными. А все из-за того, что об одном и том же человеке интуиция может говорить ему одно, а логика и факты - совершенно другое. Чтобы Лев окончательно не потерял ориентиры, сегодня ему следует прислушиваться в первую очередь к голосу своего сердца. Оно подскажет ему, кто друг, а кто лишь пытается им казаться.

Дева

Дева будет озабочена деловыми вопросами - вплоть до того, что если что-то выходит из-под ее контроля, она может воспринять это как личное оскорбление! Вообще эмоциональная и чересчур острая реакция на практические задачи рискует стать "визитной карточкой" этого дня. Особенно если Деве покажется, что окружающие отлынивают от своих обязанностей - сегодня она не позволит никому стать тормозом на пути ее прогресса!

Весы

Весы имеют шанс стать центром притяжения людей! Окружающие будут приходить к ним со своими проблемами, радостями, заботами, и во многих случаях Весы способны оказать им реальную помощь своим участием или поддержкой. Звезды гороскопа советуют им не стесняться сегодня лезть в дела людей - если, конечно, их об этом попросят. Альтруизм Весов будет вознагражден - возможно даже за этим занятием они встретят родственную душу.

Скорпион

Скорпиону ни за что не стоит ввязываться в конфликт, хотя бы отдаленно напоминающий борьбу за власть! Вообще в конфликты ввязываться не стоит, а уж в такой особенно. Даже если Скорпион одержит победу, она в итоге окажется мнимой - побежденные со временем найдут возможность взять реванш. Поэтому звезды гороскопа советуют Скорпиону сегодня играть в команде за окружающих, а не против них. Особенно хорошо у него получится играть защитником, а не нападающим.

Стрелец

Стрельца будут волновать вопросы справедливости - и его личные, и глобальные. Обида от того, как с ним поступили, чувство собственной правоты и желание эту правоту доказать - подобные мысли могут потрепать Стрельцу нервы. Впрочем, несмотря на боевой настрой, звезды гороскопа категорически не советуют Стрельцу ввязываться в споры о том, кто прав, а кто виноват. Сегодня эта тема будет болезненной и почти наверняка приведет к противоположному результату.

Козерог

Окружающие переложат на плечи Козерога львиную часть своих проблем и забот! Козерог готов оказать им поддержку и помощь, даже подвинув ради этого свои собственные дела. Впрочем, просители могут об этом пожалеть: Козерог подвергнет безжалостному анализу их проблемы, совершенно не жалея их чувств. Его слова будут логичны, но беспощадны. Так что, обращаясь сегодня к Козерогу за советом, подумайте, хотите ли вы действительно знать всю правду? Или оно не стоит того?

Водолей

Организаторские способности Водолея достигнут огромных высот! Его желтая майка лидера будет видна издалека, побуждая окружающих следовать за ним. Возможно, ситуация вверит заботам Водолея группу людей или же он сам возьмет ответственность на себя за какое-то общественное дело. С любым подобного рода мероприятием Водолей сегодня справится легко: он полон энергии, ясно видит цель и не прочь кем-нибудь покомандовать!

Рыбы

Рыб то и дело будут отвлекать домашние заботы - не только сиюминутные, но и те, которые давно накопились и требуют решения. Кроме того, близкие могут пытаться наперебой завладеть их вниманием, требуя от Рыб помощи, понимания и поддержки. Поскольку разорваться Рыбы не в силах, им сегодня придется расставлять приоритеты, прямо на ходу решая, какое из дел важнее и кто из окружающих по-настоящему нуждается в них.

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