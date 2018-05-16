Какая еда защищает от вируса гриппа

Опыты на мышах показали, что большое количество клетчатки в диете заметно снижает шансы заполучить грипп и умереть от связанных с ним осложнений, говорится в статье, опубликованной в журнале Immunity, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Мы давно знаем, что клетчатка и короткие жирные кислоты могут подавлять хронические воспаления, в том числе астму и аллергию, и в последние годы врачи начали активно проверять эти открытия в рамках клинических испытаний. Нас интересовало то, могут подобные изменения в диете подавлять работу иммунитета и способствовать развитию вирусных инфекций", - рассказывает Бенджамин Марслэнд (Benjamin Marsland) из университета Лозанны (Швейцария).

Ежегодно эпидемии гриппа уносят жизни многих тысяч больных. Борьба с гриппом осложняется тем, что есть три разновидности этого вируса - А, В и С, в силу чего достаточно сложно предсказать, какой вид вируса получит наибольшее распространение в следующем году. Кроме того, вакцинация позволяет выработать иммунитет лишь к одному или нескольким штаммам вируса гриппа.

При отсутствии прививки вероятность заражения человека гриппом, а также скорость его выздоровления, будет зависеть только от внутренних сил его организма, в том числе от того, насколько активно иммунная система распознает новые угрозы и пытается их подавить.

Марслэнд и его коллеги фактически случайно выяснили, как можно заставить Т-клетки, главных "дирижеров" иммунной системы, активнее бороться с вирусом гриппа, изучая то, как пищевая клетчатка влияет на работу иммунитета.

"Как правило, любая подобная терапия или усиливает работу всей иммунной системы в целом, или же подавляет ее. Поэтому нас очень сильно удивило то, что клетчатка "отключает" часть иммунной системы, связанную с аллергической реакцией, и стимулирует работу другой ее части, отвечающей за борьбу с инфекциями", - продолжает биолог.

Экспериментируя на мышах, ученые обнаружили, что добавление клетчатки в диету грызунов резко меняет состав микрофлоры их кишечника, повышая число микробов, вырабатывающих молекулы коротких жирных кислот, полезных для здоровья человека.

Эти кислоты, в свою очередь, проникают в клетки костного мозга и заставляют его вырабатывать больше активных версий Т-клеток и особого подвида моноцитов, "чистильщиков" иммунной системы, отвечающих за борьбу с вирусами.

Благодаря этому примерно 40% мышей, которых ученые заразили смертельной дозой вируса гриппа, смогли пережить инфекцию, тогда как все особи из контрольной группы умерли через две недели после начала экспериментов. При этом грызунов, питавшихся клетчаткой, было гораздо сложнее заразить гриппом и они в целом легче переносили болезнь, чем их сородичи.

Сейчас ученые планируют провести похожие эксперименты на добровольцах, которые, как они надеются, покажут, что подобная диета полезна не только для грызунов, но и для людей. Если они завершатся удачно, то клетчатку или сами жирные кислоты можно будет использовать для профилактики гриппа во время сезонных эпидемий этой болезни.