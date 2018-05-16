Смертельные открытия ученых

Основа для лекарств, краска для посуды, обезболивающее или средство для лечения инфекционных заболеваний. Учёные всегда пытаются помочь людям, открывая новые вещества. Но вот люди не всегда могут грамотно воспользоваться этими открытиями. Day.Az со ссылкой на News.ru представляет список полезных, но опасных изобретений.

Спирт

Сейчас во многих арабских странах алкоголь запрещён. В Иране и Саудовской Аравии за распитие горячительного можно получить до 80 ударов плетьми. А вот 13 веков назад арабы не были такими трезвенниками. Более того - именно они изобрели чистый спирт.

Впервые его получил персидский врач Ар-Рази в 860 году нашей эры. Доктор пытался найти "эликсир молодости", но эксперимент вышел из-под контроля, и получилась "огненная вода".

Доктор обрадовался своему открытию - отличная основа для изготовления духов и лекарств, но что-то пошло не так. Очень быстро крепкий напиток перекочевал из лабораторий в питейные заведения. Люди оценили его одурманивающие свойства и начали принимать его перорально.

Открытие арабов чуть позже оценили европейцы. В Средние века монах-алхимик Валентиус в своей лаборатории тоже получил спирт и охарактеризовал: "Я открыл чудодейственный эликсир, делающий старца молодым, утомлённого - бодрым, тоскующего - весёлым".

Спирт стал основной для изготовления многих спиртных напиток и ...поводом для бед, смертей, разрушений. По данным ВОЗ, по причинам, связанным с употреблением спиртного, ежегодно в мире умирает около 2,5 миллионов человек. Также опьянение одного из участников дорожного движения является причиной 85% случаев ДТП.

Уран

Уран распространён в природе - он встречается в почве. Ещё с древности его окись (соединение с кислородом) использовали при производстве жёлтой глазури для раскраски посуды. В чистом виде металл получили в 19 веке французские учёные. Его продолжали применять в живописи. Уран входил в состав глазурей и эмалей, красок для интерьера.

В середине 20 века выяснилось - безобидный химический элемент может стать оружием массового поражения. В 1938 году немецкие физики облучили уран нейтронами и сделали открытие.

Оказывается, ядро видоизменённого элемента быстро делиться и выделяет огромное количество энергии. Так на свет появился так называемый обогащённый уран. Элемент соединили с искусственно созданным плутонием, и получилось ядерное оружие.

Сегодня около 10 стран в мире располагают этим видом оружия.

Если хотя бы одно государство его применит - это приведёт к массовым разрушениям. Активация всего ядерного оружия на планете способна уничтожить мир. А начиналось всё с безобидной росписи кувшинов.

Опиум

Опиум - один из древнейших наркотиков. В древнем мире он был лекарством № 1 от всех болезней. Например, его охотно использовал знаменитый древнегреческий врач Гиппократ. Он лечил опиумом нарушения сна, психические расстройства, головную боль. В Средние века вещество применяли для облегчения боли. Это был практически единственный способ притупить страдания тяжело раненых и больных раком. Позднее на основе опиума вывели целый комплекс веществ под общим названием "опиаты" - это морфин, кодеин, тебаин, папаверин.

Все они также помогали облегчить боль и уменьшить нервное напряжение. Опиум и его производные были единственным средством анастезии. Чтобы притупить страдания пациента во время операции, ему давали ударную дозу опиума. Также нередко наркотикам потчевали роженицу для облегчения её мук. О последствиях для организмов женщины и ребёнка никто не задумывался.

Люди быстро поняли, что опиум и его производные и здоровым людям дарят эйфорию, поднимают настроение. Для развлечения наркотик и его производные начали использовать в Средние века в мусульманских странах. Правила Корана запрещали употребление алкоголя, поэтому в ход шел маковый дурман. Постепенно европейцы тоже стали применять вещество не по медицинскому назначению. Производные опиума, как и алкоголь, сгубили миллионы жизней и разбили тысячи семей. Сегодня, по данным экспертов ООН, в мире насчитывается около 324 миллионов наркозависимых. Ежегодно в мире от наркомании погибает от 200 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 28 лет.

Антибиотики

Сказать, что антибиотики стали прорывом в медицине - ничего не сказать. Смертность от инфекционных болезней в мире снизилась в несколько раз. Пенициллин случайно открыл британский ученый Александр Флеминг. Он проводил эксперимент - исследовал колонии стафилококков. Учёный обнаружил, что на некоторых участках появилась плесень. Вокруг каждой колонии плесени была область, в которой бактерий не было. Словно они сторонились неизвестного врага. Флеминг сделал вывод, что она вырабатывает вещество, убивающее бактерии, которое он назвал "пенициллин".

Так открыли антибиотик.

Массовое производство пенициллина началось в 1943 году. Антибиотик стал настоящим прорывом в медицине. Долгие века о таком только мечтать могли - лекарство эффективно обеззараживает и полностью подавляет болезнетворные микробы.

Антибиотики оказались эффективны против многих болезней - холера, чума, бактериальная пневмония, туберкулёз.

В России и многих странах купить в аптеке антибиотик - не проблема. Часто люди занимаются самолечением - при малейших симптомах простуды принимают эти лекарства тоннами. При этом врачи говорят - пить антибиотики нужно в исключительных случаях, когда другие лекарства уже не помогают. Антибиотики нарушают естественную микрофлору и как результат - падает иммунитет. Кроме того, организм очень быстро привыкает к определённым антибиотикам, и они перестают действовать.

Ртуть

Ртуть - металл, который существует в природе, её жидкие капли встречаются в горных породах. Также этот металл легко получить из большинства сульфидных минералов. Очень полезный в хозяйстве элемент, в прошлом и настоящем. Древние греки и римляне использовали её для очистки золота, жители древней Руси - для золочения церковных куполов, современники Леонардо да Винчи - для изготовления часов.

Позднее с развитием науки металл стали применять в медицинских устройствах, например, градуснике. Также металлическая ртуть применяется для получения целого ряда важнейших сплавов.

Но человеческая фантазия (и глупость) не знает границ. Многие считали этот металл с опасными парами панацеей от всех бед.

Ртуть использовалась в медицине и в косметологии. В Средние века, например, ей лечили заворот кишок. Больному вливали в желудок стакан ртути и ждали удивительных результатов. По мнению древних врачевателей, она должна пройти по кишечнику и под своим весом расправить его перекрутившиеся части. Такое "лечение" приводило к мучительной смерти.

Также ртутью лечили сифилис, на её основе делали косметику, применяли для изготовления зубных пломб.

Тысячи людей сократили себе жизнь или вовсе умерли мгновенно, пока в 19 веке ученые окончательно не объявили - пары ртути ядовиты для человека. Металл не лечит, а серьёзно калечит.

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