В Баку пройдет вечер моды "Семь красавиц"

В Elite Events Hall 9 июня в 18.00 пройдет второй красочный вечер моды Beauty Fashion Show "Семь красавиц", организованный Pi Group Production, сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

На вечере будут представлены коллекции свадебных и вечерних платьев, демонстрация работ стилистов-визажистов и мастеров по прическам, шоу ретро-автомобилей, выступления популярных исполнителей и танцевальных коллективов, церемония награждения медийных личностей. Ведущая вечера - Зюмрюд Гасымова. Гостям будет представлена концертная программа с участием Мурада Арифа, Самиры Аллахвердиевой, Аяза Бабаева, Суры Искендерли, Айсун Исмайловой и других, коллективов Azəri atəşi и Nero, файер-шоу и т.д. В заключение будет представлено шоу с участием детей популярных личностей. Директор проекта - Исмаил Гасымов, автор идеи - Пярвана Мамедова.

Для справок и приобретения билетов: +994504507097, +994559792597

Информационная поддержка - Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

Первое Beauty Fashion Show "Семь красавиц" с успехом прошло в феврале этого года.

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