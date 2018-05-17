Почему Суворов не признавал сына

Великий российский полководец женился на княгине Варваре Прозоровской, когда ему исполнилось 43 года. Брак, состоявшийся по настоятельному требованию отца-генералиссимуса, оказался крайне несчастливым, поскольку супруги по-разному смотрели на жизнь и её ценности.

Тем не менее эти отношения подарили Суворову двоих детей: горячо любимую дочь Наталью и сына Аркадия, которого военачальник признал своим ребенком только спустя 12 лет. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, почему Суворов так долго не признавал сына.

Рождение Аркадия

К моменту появления на свет Аркадия его родители жили раздельно, так как отец не без оснований заподозрил мать в измене с секунд-майором Сырохневым. Так как до этого случая Суворов неоднократно уличал жену в порочных связях и даже подавал в Синод прошение на развод (неудовлетворенное), он не стал вновь выяснять отношения и навсегда покинул Варвару.

Чтобы уберечь обожаемую дочь от пагубного влияния матери, полководец определил её в 9-летнем возрасте в Смольный институт благородных девиц, а сына, рожденного в августе 1784 года, то есть через несколько месяцев после расставания, он оставил жене.

Местом жительства супруги он определил свой московский дом, из которого заблаговременно приказал вывезти всю прислугу, драгоценности и мебель, оставив его совершенно пустым. Будучи порядочным человеком, Суворов не мог себе позволить оставить новорожденного ребенка без средств к существованию, поэтому распорядился передавать ему на содержание часть своего жалования.

Признание родным

Поворотным этапом в отношениях между отцом и сыном явился 1795 год, когда Екатерина II возжелала произвести Аркадия в камер-юнкеры при великом князе Константине Павловиче, на том основании, что он законный наследник гениального фельдмаршала.

Противиться воле правительницы Суворов не смел, и с благодарностью приняв монаршею благосклонность, признал себя отцом Аркадия и перевез его из Москвы в Санкт-Петербург. В столице Аркадий Суворов поселился в доме сестры Натальи, которая к тому времени уже вышла замуж за графа Николая Зубова.

Воспитание наследника

Находившийся в очередном военном походе генералиссимус поручил своему зятю найти для Аркадия наставника, способного дать ему хорошее образование и обучить французскому языку, хорошим манерам и азам военной науки. В качестве оного был предложен отставной офицер Сион, и доверявший Зубову Суворов согласился с этой кандидатурой, о чем пожалел после первой длительной встречи с сыном, состоявшейся в 1797 году в имении Кончанское, куда полководца отправил в ссылку император Павел I.

Пообщавшись с сыном, Суворов понял, что Сион не справляется со своими обязанностями, потому как Аркадий прекрасно осведомленный во всех светских делах, кутежах и карточных играх, совершенно не разбирался в военном деле и научных дисциплинах.

Отстранив от наследника авантюриста Сиона, который вместе с зятем Зубовым потихонечку обкрадывал его, Суворов сам стал давать сыну нравственно-профессиональные наставления, призвав на помощь Ивана Канищева - отставного офицера из собственного штаба.

Военная карьера

В 1799 году 15-летний Аркадий Суворов, удостоенный звания генерал-адъютанта, впервые попал на настоящую войну. Понюхать пороху ему предстояло в Итальянском и Швейцарском походе в составе корпуса под руководством собственного отца.

Проявив себя как доблестный и бесстрашный воин, Аркадий заслужил истинное уважение и восхищение Александра Суворова, гордившегося, что в жилах этого офицера течет его кровь. Кстати, с течением времени полководец находил в сыне свой взрывной нрав, мощную силу воли, бойкость и даже портретное сходство.

После смерти прославленного отца он продолжил служить отечеству, участвуя в воинах с Австрией, Францией и Турцией. Дослужившийся до должности генерал-лейтенанта командир дивизии Аркадий Суворов пользовался большим уважением у солдат, спасая одного из которых оборвалась его молодая жизнь.

Роковая река Рымник

Трагический случай, погубивший Аркадия, произошел на реке Рымник во время русско-турецкой войны.

13 апреля 1811 года при переходе через водную преграду карета, в которой ехал сын Суворова, перевернулась, а кучер, управлявший ею, стал тонуть. Без раздумий бросившийся на помощь Аркадий вытащил из воды сослуживца, а сам, не силах больше противостоять бурному потоку, ушел на дно.

Злая ирония судьбы заключается в том, что в 1789 году его отец Александр Суворов тоже форсировал реку Рымник и за блистательную победу на её берегах получил титул "граф Рымникский", который был унаследован его чадом. Так река Рымник стала символом триумфа и драмы рода Суворовых.

Проклятье Суворовых

После этого несчастья мистики заговорили о двух родовых проклятьях, ниспосланных на потомков Суворова: первое было получено им за сражение под Варшавой, а вторым его "наградили" монашки, выставленные из монастыря, который впоследствии был перестроен в фамильное поместье Дернебург.

О состоятельности этих версий свидетельствует тот аргумент, что фамилия Суворовых по мужской линии пресеклась всего через несколько поколений. У Аркадия Суворова было четверо детей: 2 дочки - Варвара и Мария, а также и 2 сына - наречённый в честь отца Александр и Константин, которые выбрали военную карьеру.

Константин Аркадьевич, покинувший армию в звании полковника, был бездетным, а Александр Аркадьевич, занимавший важные государственные посты при императоре Александре II, имел сына Аркадия, со смертью которого прервался славный род Суворовых.

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