Какие страны обогатились на Второй мировой войне

По итогам Второй мировой войны многие государства, включая страны-победители, понесли серьезные убытки. В выигрыше оказались лишь финансовые и промышленные корпорации, для которых самая разрушительная в истории война оказалась настоящей золотой жилой. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет, кто обогатился за счет Второй мировой войны.

"Фридрих Крупп"

Немецкая династия Круппов всегда играла важнейшую роль в экономике германского милитаризма. Поэтому Версальский договор, заключенный по итогам Первой мировой войны, стал для Густава Круппа настоящей трагедией. Приход к власти нацистов не только вернул Круппу утраченные возможности, но и возродили надежды на установление неограниченной власти монополий. В годы становления германской военной машины доходы фирмы "Фридрих Крупп" росли как на дрожжах. Форсирование военной промышленности в период Третьего рейха дали Германии мощный толчок, благодаря которому она на сегодняшний день занимает второе место в мире после США по производству стали.

Сын стареющего Густава Круппа Альфред, узнав еще в конце 1930-х годов о планах Гиммлера создавать концентрационные лагеря, вложил в этот проект огромные средства. Для него лагеря были в первую очередь не фабриками смерти, а источниками прибыли, которая оседала в его карманах благодаря использованию труда заключенных.

Альфред Крупп был владельцем 10 концлагерей, именно в кассе Круппа получали зарплаты лагерные надзиратели и охранники. К моменту капитуляции Германии Альфред Крупп подошел во всеоружии: огромные суммы денег в валюте надежно покоились в швейцарских банках, документы, обличающие его в связях с нацистами, уничтожены, а заводы переданы под охрану американской военной полиции.

Siemens

Военно-промышленный бум не обошел стороной и "Дом Сименса", у руля которого стоял третий сын основателя знаменитой фирмы. Заводы, выпускавшие эклектрическое оборудование, в том числе радарные системы с обзорным сканированием, снабжали своей продукцией армию, военно-морской и торговый флот Германии. Помимо наемных рабочих на заводах Siemens трудились узники концлагерей, военнопленные и остарбайтеры, позволившие сделать семейный бизнес максимально выгодным.

Standard Oil

Один из крупнейших концернов Германии IG Farbenindustrie, который являлся основным спонсором предвыборной кампании Гитлера, контролировался американской нефтяной компанией Standard Oil, принадлежавшей Рокфеллерам. Даже когда США вступили во Вторую мировую войну, Standard Oil продолжил сотрудничество с нацистами, исправно снабжая их горючим и продолжая получать дивиденды. Одних только инвестиций в немецкую экономику было вложено на сумму 120 млн долларов.

General Electric

Еще одна американская компания сумевшая нажиться на войне, управляемая кланом Морганов, в 1946 году была оштрафована правительством США за недостойное поведение. Совместно с корпорацией Krupp General Electric умышленно завышал цены на карбид вольфрама, который являлся жизненно важным материалом для механической обработки металлов, необходимой для нужд фронта. Штраф в 36 тыс. долларов был ничтожным по сравнению с 1,5 млн долларов, полученных в результате махинации.

Американские банки

В 1990-х годах французская правительственная комиссия, расследовавшая захваты еврейских ценностей и счетов во время Второй мировой войны, заявила, что в расхищении принимали участие пять американских банков: Chase Manhattan, J. P Morgan, Guaranty Trust Co. of New York, Bank of the City of New York и American Express. Особенно активным был Chase bank, который значительно поправил свои дела после "Хрустальной ночи" - погрома евреев Австрии и Германии, произошедшего в 1938 году. Позднее банк заморозил счета французских евреев в оккупированной Франции.

Один из основных держателей акций Chase Bank Джон Рокфеллер напрямую финансировал евгенические эксперименты нацистов. В период между 1936 и 1941 годами Chase совместно с другими американскими банками помог немцам получить свыше 20 миллионов в долларовом выражении. Банки заработали на сделке более 1,2 миллиона долларов, из них полмиллиона положил себе в карман Chase.

Швейцарские банки

Амбициозные планы Гитлера щедро финансировались американскими и британскими банкирами и посредником в этом выступали швейцарские банки. Именно это обстоятельство позволило маленькой Швейцарии остаться в стороне от драмы, разыгрывавшейся на европейских фронтах. За годы Второй мировой войны лидеры рейха вложили в швейцарские банки золота на сумму 15 млрд рейхсмарок - больше $40 млрд по современному курсу. Это были, прежде всего, золотые запасы оккупированных стран, а также конфискованное имущество.

Отдельным источником поступления золота служили концентрационные лагеря, откуда поставлялись сотни килограммов золотых коронок. Также нацисты сбывали в Швейцарию картины не интересные рейху с токи зрения искусства. Швейцарскому дилеру Гансу Вендланду, например, они продали 28 картин импрессионистов, взамен получив одну картину Рембрандта и два гобелена XVI века. Полученные от немецких властей картины, среди которых были произведения Ван Гога, Ренуара, Коро, швейцарец весьма выгодно реализовал.

Nestle

В 2000 году условно швейцарскую компанию Nestle обязали выплатить почти 15 млн долларов в качестве компенсаций еврейским организациям. Это гроши по сравнению с тем капиталом, который компания сколотила за годы войны. Nestle выгодно сбывала американской армии тонны растворимого кофе, из-за перепроизводства которого страдала Бразилия. Эта популярная фирма не так давно призналась, что в 1947 году она приобрела компанию, которая в годы войны пользовалась принудительной рабочей силой.

"Нет сомнений, либо можно предположить, что некоторые корпорации из группы Nestle, действовавшие в странах, контролировавшихся национал-социалистическим режимом, эксплуатировали подневольных чернорабочих", - заявляли в компании.

Известно, что в 1939 году в Швейцарии Nestle оказывала финансовую помощь нацистской партии, выиграв в результате прибыльный контракт на поставки шоколада для потребностей всей немецкой армии во время Второй мировой войны.

Fanta

Известный на весь мир торговый бренд Fanta обязан своим рождением нацистской Германии. Когда после начала войны с импортом ингредиентов для колы в Европу возникли проблемы, управляющий Coca-Cola в Германии Макс Кайт смог быстро переориентироваться. Его технологам удалось создать формулу вкусного химического напитка, который можно было производить для немцев на основе имеющихся материалов.

1941 год стал дебютом "Фанты" на германском рынке. Усилия Кайта по бесперебойной работе подразделения Coca-Cola на протяжении всей войны позволили компании получать существенные прибыли, а после окончания войны немецкий филиал американской компании вернулся к распространению кока-колы среди дислоцировавшихся в Европе американских солдат.

США

По мнению многих экспертов, несмотря на огромные расходы, понесенные во время войны, США во многом от нее выиграли. Так, прибыли американских корпораций выросли с $6,4 млрд в 1940 году до $10,8 млрд в 1944-м. Президент корпорации General Motors Чарльз Уилсон как-то выразился: "То, что хорошо для General Motors, хорошо и для США, и наоборот". Благодаря доходам военно-промышленных корпораций американская послевоенная экономика переживала настоящий бум.

Но Соединенные Штаты обогащались и другим способом. Так, после разгрома Польши Германией правительством страны был вывезен золотовалютный запас, который в конечном итоге оказался во Франции. Из Франции польское золото в компании с бельгийским, голландским, норвежским и собственно французским золотыми запасами перекочевало в Дакар, где и было экспроприировано высадившимися там американцами.

Известно, что золотой запас Французского Национального банка составлял 2 млрд 477 млн долларов, норвежские резервы оценивались в 84 млн долларов. Кроме этого владельцы фирм и частные лица Европы предпочитали переводить свои сбережения в американские банки, как наиболее безопасное место. Если в октябре 1939 года в Федеральной резервной системе США хранилось золота на сумму 17 млрд долларов, то к февралю 1940 года эта сумма возросла на целый миллиард (1 доллар 1940-го года равняется примерно 25 современным).

С началом активной фазы войны в Европе приток золота заметно усилился. Только с 10 по 14 мая 1940 года в США прибыло золота на сумму 46 млн долларов, а после того, как Франция оказалась обречена, в банки США поступило еще 500 млн долларов.

Швеция

За годы войны Швеция смогла увеличить золотой запас за счет торговли железом с Германией. К примеру, в 1939 году в Германию уходило 70 процентов шведского железа и 50 процентов железной руды. С началом войны доля Швеции в германском импорте только возросла. Кроме этого, Германия не могла обходиться без продукции шведского концерна SKF, который выпускал подшипники дл военной техники. Общую стоимость выгод Швеции от торговли с рейхом можно оценить в 10 млрд современных долларов. В дальнейшем эти капиталы стали материальной базой реформ, приведших к построению шведского социализма.

Португалия

Это пиренейское государство занимало очень выгодное географическое положение, что позволяло ей контактировать и с Великобританией, и со странами континентальной Европы. Оказывая торговые услуги как союзникам по антигитлеровской коалиции, так и странам Оси Португалия сумела приумножить свой золотой запас с $63 млн в 1938 году до $438 млн в 1946-м. Республика обладала огромными запасами вольфрама, без которого немыслимо производство высококачественной стали. Неудивительно, что и немцы, и британцы пытались скупать его по максимуму, в результате чего цены на металл постоянно росли.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook