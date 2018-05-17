Почему Сталин прекратил антиалкогольную кампанию

За долгую историю России отношение властей к производству алкоголя неоднократно менялось от активной пропаганды пития до введения строжайшего сухого закона. В послереволюционные годы пьянство приобрело столь широкий размах, что потребовалось проведение масштабной антиалкогольной кампании, отмененной И. В. Сталиным лишь в 1930-м году, передает Day.Az со ссылкой на Рамблер.

Пьянству бой!

Самое удивительное, что в дореволюционной России общества трезвости появлялись стихийно. Их создание, как правило, инициировали сами крестьяне и рабочие. Однако царское правительство, имевшее с продажи алкоголя и лицензий на открытие питейных заведений существенный доход, отдавало их организаторов под суд. Ситуация изменилась в годы Первой Мировой войны, когда в стране был введен строгий сухой закон. Пришедшие к власти большевики продолжили курс на ликвидацию бытового пьянства в стране. Вскоре после прихода к власти 8 ноября 1917 года (по старому стилю) новые власти запретили производство и продажу алкоголя. Существенную роль в данном вопросе сыграл факт резко отрицательного отношения непьющего В. И. Ленина к крепким алкогольным напиткам. Символично, что отмена "сухого закона" произошла вскоре после смерти Владимира Ильича в 1925 году. Тем не менее, государственный курс на трезвый образ жизни продолжился.

В стране в 1928 году появилось "Российское общество по борьбе с алкоголизмом". Существенную поддержку в его основании сыграл командарм С. М. Буденный, создатель система здравоохранения СССР Н. А. Семашко и известный поэт Демьян Бедный. Не остался в стороне от борьбы с пьянством и И. В. Сталин, который в 1926 году инициировал принятие декрета "О ближайших мероприятиях в области лечебно-принудительной и культурно-воспитательной работы по борьбе с алкоголизмом". Продажа алкоголя попала под пресс государственной машины. Была ограничена продажа алкогольных напитков в праздничные и нерабочие дни. Их не отпускали несовершеннолетним, а также лицам, находящимся в нетрезвом состоянии. В 1928 году в уголовном кодексе появилась статья за самогоноварение, а зимой того же года в стране открылся первый платный вытрезвитель. За свое нахождение в нем подвыпившие граждане обязаны были заплатить по тем временам кругленькую сумму. Рядовые труженики за 24 часа пребывания в вытрезвителе платили два рубля, а нэпманы и работники творческих профессий по пять рублей. Данные меры дали отличные результаты в городах страны потребление крепкого алкоголя к концу 1920-х годов снизилось на 25%-40%.

В ожидании войны

Все изменилось буквально в один день осенью 1930 года. Стране срочно понадобились деньги на перевооружение армии и подготовку к грядущим войнам, в неизбежности которых сомнений у руководства страны не было. Кроме того вовсю шла индустриализация страны, которая также стоила просто астрономических денег. В этой ситуации И. В. Сталин очень кстати вспомнил, что крупные средства для пополнения своего бюджета царская Россия получала от продажи спирта, алкогольных напитков и выдачи лицензий (откупов) на организацию питейных заведений. Политика государства по отношению к употреблению алкоголя тут же сделала крутой зигзаг. 1 сентября 1930 года поступила записка на имя председателя Совнаркома В. М. Молотова от И. В. Сталина с предложением увеличения продажи водки монопольно выпускаемой государством для получения средств на перевооружение армии и прочие нужды страны. Антиалкогольная пропаганда мгновенно была свернута.

Все "Общества по борьбе с алкоголизмом" объединили с "Союзом безбожников" и обществом "Долой безграмотность", дав новой структуре безобидное название "За здоровый быт". Были закрыты многочисленные газеты и журналы, направленные против бытового пьянства.

Напротив, в медицинских изданиях появились публикации, что умеренное употребление алкоголя полезно для здоровья. Продажа крепкого алкоголя развернулась повсеместно, его отпускали не только в пивных и ресторанах, но также в столовых учреждений и предприятий. В кинофильмах и спектаклях появились сюжеты, в которых положительные главные герои в момент принятия судьбоносных решений начали прикладываться к рюмке водки. В то же время в 1932 году были закреплены бюджетные отчисления в размере 50 коп. с каждого декалитра спирта в бюджет государства. По данным статистики только в 1932 году доходы от продажи водки дали 5 миллиардов рублей налоговых поступлений, что равнялось 17% от всех доходов бюджета. Руководство страны было довольно, казна государства пополнялась. Правда, власти не понимали, что выпускают джина из бутылки, загнать которого обратно будет совсем не просто...

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