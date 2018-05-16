Как запоминать все раз и навсегда: научный метод гениев

Большинству из нас обладатели отличной памяти кажутся некими фокусниками, невесть как быстро запоминающими нужную информацию. Многие люди изучают один язык десятилетиями и так и не могут пробиться выше среднего уровня. Другие в то же время с легкостью овладевают полезной лексикой - но, черт возьми, как они это делают? Исследованием этого вопроса недавно заинтересовался Мартин Дресслер, профессор нейробиологии института Макса Планка. И знаете что? Оказалось, что действительно существует простейшая схема, благодаря которой обладателем прекрасной памяти может стать буквально каждый. О ней расскажет Day.Az со ссылкой на Trendymen.



Исследование гениев

Мартин Дресслер исходил из того, что чемпионы-мнемотехники отличаются от обычных людей особым складом ума. Проведя тестовую группу, набранную из таких мнемонов, Мартин с удивлением осознал, что почти все они для запоминания информации пользуются одной и той же техникой, с небольшими различиями.

Мозговая активность

Проведенное МРТ показало и схожесть строения мозга между гениальными "запоминателями" и обычными людьми. Отличительные факторы наблюдались лишь в самой мозговой деятельности, а не в реальной структуре мозга. Дресслер задался целью понять, может ли особенная мозговая деятельность привести к серьезным когнитивным изменениям индивида и пришел к довольно неожиданным результатам.

Локус

Локус. Иначе эта же техника называется дворцом памяти. Общая идея заключается в том, что вы представляете действительно хорошо известное помещение (это может быть ваша квартира, это может быть одна комната или даже путь домой из вашего офиса - любое знакомое пространство). Затем вы просто стараетесь провести ассоциативный ряд "ориентир - то, что нужно запомнить".



Научное обоснование

Эта знаменитая стратегия использовалась еще сотни лет назад. Ученые полагают, что успех ее может быть связан с самой эволюцией человека. Ведь мы развивали наш мозг так, чтобы помнить места для охоты, места, в которых безопасно, и территории, куда заходить не следует. Привязывая, к примеру, слова иностранного языка к физическим свойствам местности, вы тем самым будто пробуждаете заложенные в разуме изначально способности.

Проверка практикой

Группа профессора Мартина Дресслера работала по системе локуса шесть недель. Люди тратили на тренировку всего тридцать минут в день и в конце, при экзаменовке, результаты оказались такими же высокими, как и у признанных чемпионов мнемоники. МРТ-анализ мозга также показал, что умственная деятельность новичков стала значительно отличаться - мозг принялся задействовать другую часть для запоминаний.

Что это значит для вас

Эксперимент нейробиологов показал, что большинство из современных существующих систем обучения изначально строятся на неправильных предпосылках. Вот, почему люди учат несчастный английский язык десятилетиями и никак не могут продвинуться. Вам действительно стоит попробовать описанную выше технику локуса - результат же будет заметен уже после первых двух недель тренировок.

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