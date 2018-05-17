Человечеству угрожает новая пандемия

Следующая пандемия на Земле, которая может стать причиной смерти тысяч человек по всему миру, будет вызвана вирусной инфекцией, передающейся воздушно-капельным путем. Об этом утверждают исследователи из Школы общественного здравоохранения в Университете Джона Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

По мнению исследователей, угроза со стороны таких возбудителей смертельно опасных болезней, как вирус Эбола или вирус Зика, сильно преувеличена. Намного более вероятно, что глобальную эпидемию вызовет РНК-содержащий вирус, генетический материал которых представлен в виде менее стабильных, чем ДНК, нуклеиновых кислот. Это позволяет инфекционному агенту быстро мутировать, обходя иммунную систему зараженных, что делает его потенциально смертельным.

Ученые определили типичные признаки такой инфекции, проанализировав возможные факторы, способствующие глобальной эпидемии. Так, вирус должен уметь заражать других людей до того, как у переносчика проявятся первые симптомы, и он должен быть незнаком для иммунной системы большинства хозяев. Кроме того, для инфекции должен быть характерен относительно низкий (по сравнению с геморрагическими лихорадками) уровень летальности. Подобными свойствами обладают возбудители гриппа, простуды и ОРВИ.

Одна из самых смертоносных пандемий - "испанка" - была вызвана вирусом гриппа. Им заразились 29,5 процента населения планеты, а летальность составила 10-20 процентов. У вируса Эбола летальность составляет до 90 процентов.

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