Назван главный продукт, который должен присутствовать в ежедневном рационе человека

Врач из Великобритании по имени Ранган Чаттерджи назвал самый главный продукт, который должен присутствовать в ежедневном рационе человека для поддержания здоровья.

Как передает Day.Az со ссылкой на Сегодня, брокколи способен снизить риск развития некоторых видов рака, улучшить работу сердца, снизить уровень плохого холестерина, а также излечить кишечник и поднять иммунитет.

Ранее учеными было обнаружено, что брокколи уменьшает воспаление в толстой кишке и снижает заболеваемость раком толстой кишки.

Чаттерджи рассказал изданию The Independent, что от здоровья кишечника зависит работа всего организма. Специалист отмечает, что в научных кругах кишечник называют "вторым мозгом" и связывают его работу с функционированием мозга, а также с настроением и психоэмоциональным состоянием человека.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook