Harley-Davidson из фильма «Терминатор 2» продадут на аукционе

Знаменитый мотоцикл Harley-Davidson из фильма "Терминатор 2: Судный день" продадут на аукционе Icons Legends of Hollywood Auction. За модель FLSTF Fat Boy, которой управлял Арнольд Шварценеггер, планируют выручить более 250 тысяч долларов. Об этом сообщает SyFy, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О техническом состоянии мотоцикла пока нет никакой информации. При этом одновременно с ним аукционный дом Profiles in History выставит на торги мотоцикл из фильма "Судья Дредд", миниатюрную копию звездолета Jupiter 1 из "Затерянных в космосе", а также еще один космический корабль, который использовался при съемках фильма "Чужие".

Мотоциклы Harley-Davidson пользуются популярностью не только в Голливуде, но и у тюнеров по всему миру. Так, недавно швейцарская Bündnerbike построила на базе чоппера Harley-Davidson Softail Slim S самый дорогой в мире мотоцикл. Стоимость байка составила 1,8 миллиона швейцарских франков (112 миллионов рублей).

"Харлей", получивший название Blue Edition, украсили 360 брилиантами, встроенными в бензобак часами и позолоченными деталями.

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