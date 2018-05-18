Названы лучшие романтические фильмы о зомби

Названа десятка лучших кинодрам про зомби и массовые заражения, вышедших с 2012 по 2018 год.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, список составили кинообозреватели портала Vulture, он составлен в хронологическом порядке. В топ-10 вошла мелодрама о любви девушки и зомби "Тепло наших тел" с Николасом Холтом, Замыкает список драма "Исцеленные" об избавившихся от зомби-вируса людях, которых не принимает общество - она вышла на экраны в этом году.

Также в топе-10 есть фильмы "От этого песок становится красным", "Новая эра Z", "Тут одна", "Вопль", "Голодные Z", "Оно приходит ночью" и "Третья волна зомби".

Авторы списка отмечают, что в последнее время зомби-хорроры из прямолинейных фильмов ужасов превратились в настоящие драмы, дав начало "эре грустных зомби" в кино. В таких картинах зомби - это скорее метафора изоляции, одиночества, перемен климата или расизма.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook