Ученые выяснили, как крупные динозавры высиживали яйца

Некоторые динозавры умели строить гнезда для высиживания своего потомства подобно птицам. С таким заявлением выступила группа палеонтологов из японского Университета Нагоя на основании находок, сделанных в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Некоторые мелкие виды динозавров, как утверждают ученые, высиживали яйца так же, как птицы. Однако долгое время ученые не представляли, как это делали гигантские древние ящеры.

Сделанные в Китае находки, утверждает профессор Кохэй Танака, показали, что массивные динозавры выкладывали яйца по кругу и садились в центр. Так они, в частности, охраняли будущее потомство от хищников и, судя по всему, могли прикрывать яйца от солнечных лучей.

Впрочем, как утверждается, большинство видов динозавров яйца все же не высиживали, а оставляли их или закапывали в теплый песок подобно черепахам.

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