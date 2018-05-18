Китай установил мировой рекорд по имитации пребывания людей на Луне

Студенты Пекинского университета авиации и космонавтики завершили 370-дневный эксперимент по имитации жизни людей на Луне, поставив мировой рекорд по его длительности. Об этом сообщила во вторник газета China Daily, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Все это время восемь добровольцев, юноши и девушки, сменяя друг друга на каждом из трех этапов проекта, по четыре человека находились в специальной капсуле площадью чуть более 150 кв. метров, которая расположена на университетской территории и представляет собой копию лунного модуля "Юэгун-1" ("Лунный дворец-1").

"Система доказала свою самодостаточность на 98% - она функционировала стабильно, с высокой степенью эффективности обеспечивая жизнь экипажа", - заявил главный конструктор "Юэгун-1" Лю Хун. Он отметил, что самый долгий в истории эксперимент стал хорошим испытанием как для человека, так и для техники.

Ожидается, что в ближайшем будущем благодаря этому проекту Китай сможет с большей эффективностью приступить к следующему, ключевому этапу по созданию базы на Луне.

Суть эксперимента

В течение всего эксперимента студенты следили за работой независимой биорегенеративной системы жизнеобеспечения человека внутри модуля, с помощью которой космонавты могут получить все, что им необходимо для выживания без связи с внешним миром. Периодическая смена участников позволила проверить, насколько хорошо кабина подходит для людей, имеющих разные метаболические циклы. Добровольцам также предложили отработать различные планы действий при возникновении внештатных ситуаций, например, при отключении электричества.

"Юэгун-1" разделен на жилую зону и две "теплицы" - отсеки для выращивания растений. Каждый из них представляет собой специально оборудованное помещение площадью 50 и 60 кв. метров соответственно с высотой потолка 3,5 метра. Площадь жилого модуля составляет 42 кв. метра. В этом пространстве размещены четыре одиночные спальни, общая комната, ванная, а также помещение для переработки отходов и отсек для выращивания животных.

В январе участники проекта объявили о 200-дневном рекорде по продолжительности "пребывания на Луне". Прежде он был поставлен в СССР в 1970-е годы, когда группа из трех человек находилась в изолированном пространстве в течение 180 дней.

Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в Facebook