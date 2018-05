Ученые выяснили, в каком возрасте щенки кажутся наиболее милыми - ФОТО

Ученым из Университета Аризоны удалось определить, в каком возрасте щенки кажутся людям наиболее милыми. Результаты исследования опубликованы в журнале Anthrozoös: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animal, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости

Ученые во главе с профессором Клайвом Винном решили проверить гипотезу, согласно которой существует связь между миловидностью щенков и временем прекращения материнского вскармливания.

В рамках исследования 51 человеку показали фото собак в разном возрасте, которые было необходимо оценить по уровню привлекательности. Ученые использовали снимки собак пород кане-корсо, джек-рассел и белая овчарка.

Выяснилось, что наименее симпатичными люди считают новорожденных щенят, а наиболее - в возрасте шести-восьми недель. Для кане-корсо оптимальный возраст составил 6,3 недели, для джек-рассела - 7,7, для белой овчарки - 8,3. Таким образом, гипотеза ученых подтвердилась.

​"Результаты получились такими, как я и ожидал, - действительно, есть возраст максимальной миловидности щенков, и он очень близок к времени, когда их перестают кормить матери", - заявил Клайв Винн.

На его взгляд, это зависит от эмоциональной связи, которая появляется между людьми и питомцами, и начинает она формироваться именно после отлучения от матери, когда щенки особенно сильно нуждаются в поддержке человека.

