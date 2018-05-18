Что ели предки людей во времена динозавров

Генетики нашли в ДНК человека и всех других млекопитающих обрывки генов, отвечающих за усвоение хитина. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Science Advances, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

По словам специалистов, это однозначно убеждает в том, что наши древнейшие предки, жившие в конце эры динозавров, были насекомоядными существами.

"Лишь насекомоядные млекопитающие, питающиеся исключительно беспозвоночными, имеют все пять генов, связанных с производством хитиназы. Этой же чертой обладали, как показывает наше исследование, и первые плацентарные млекопитающие. Все это свидетельствует, что жуки и прочие беспозвоночные существа составляли основу рациона наших первых предков", - заявил Кристофер Эмерлинг (Christopher Emerling) из университета Калифорнии в Беркли (США).

На заре эволюции

Время появления первых млекопитающих по-прежнему остается загадкой для палеонтологов. Большинство ученых полагает, что первые теплокровные животные появились уже 220 миллионов лет назад, в середине Триасового периода, одновременно с первыми примитивными динозаврами. Не совсем ясно, обитали ли млекопитающие в эту эпоху на всех континентах или же распространились по Земле уже после вымирания динозавров 65 миллионов лет назад.

Первые примитивные млекопитающие, судя по структуре их зубов, были относительно небольших размеров и питались однообразно, в основном насекомыми и фруктами. Поэтому ученые достаточно долго считали, что бум их эволюции начался только после того, как вымерли динозавры, не позволявшие занять новые экологические ниши.

Эти животные, как отмечает Эмерлинг, не были прямыми предками человека - почти все они или вымерли вместе с динозаврами или же были вытеснены на "обочину эволюции" сразу после начала современной геологической эпохи. Их место заняли первые плацентарные млекопитающие, появившиеся заметно позже, около 160-145 миллионов лет назад, на что указывают останки двух древних животных, найденных в Китае в 2002 и 2011 годах.

Большинство ученых считает, что первые плацентарные животные, как и их сумчатые собратья, питались в основном насекомыми, однако на этот счет сегодня существует немало споров. Некоторые палеонтологи предполагают, что переход к внутриутробному развитию мог позволить нашим предкам освоить новые ниши еще до вымирания динозавров и начала кайнозойского бума эволюции млекопитающих.

Генетические летописи

Эмерлинг и его коллеги проверили эти теории. Они предположили, что если все млекопитающие происходят от одного насекомоядного предка, то тогда в их ДНК должны были сохраниться хотя бы следы генов, отвечающих за переваривание хитина, основного компонента панциря всех беспозвоночных.

Взяв за образец ген CHIA, играющий подобную роль в организме трубкозубов и других насекомоядных млекопитающих, ученые попытались найти его аналоги в ДНК свыше ста видов современных животных, в том числе человека, медведей, слонов и прочих существ, не питающихся беспозвоночными.

Как оказалось, в геномах всех плацентарных млекопитающих присутствует не одна, а сразу пять копий этого гена. У большинства животных почти все эти участки ДНК повреждены, и только у броненосцев, трубкозубов и некоторых лемуров, питающихся только насекомыми, все пять генов работают.

Подобная картина, как отмечает Эмерлинг, подтверждает текущие представления палеонтологов и позволяет вычислить примерное время появления первых травоядных и хищных млекопитающих. Они, как показывает сравнение "обрывков" CHIA, появились примерно 67, 56 и 53 миллиона лет назад, примерно через 10 миллионов лет после вымирания динозавров.

Это, опять же, соответствует данным раскопок и говорит о том, что прочие "ископаемые гены", скрытые в ДНК животных и людей, позволят нам узнать много нового об эволюции жизни или разрешить другие споры, связанные с происхождением человека и других обитателей Земли.

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