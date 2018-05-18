Ученые: США грозит демографическая катастрофа

В США в 2017 году снизились показатели рождаемости среди 20- и 30-летних женщин, а общее число появившихся на свет детей в стране опустилось до самого низкого за последние 30 лет уровня. Об этом сообщает ТАСС, со ссылкой на правительственный доклад, передает Day.Az.

Были проанализированы практически 100% свидетельств о рождении, выданных в США. Всего было зарегистрировано 3,853 млн новорожденных. В последний раз, как отметил еженедельник, такой низкий показатель фиксировался в стране в 1987 году.

Рождаемость начала падать еще в 2014 году. Авторы обратили внимание на то, что это достаточно странно, так как снижение произошло на фоне уверенного экономического роста в стране, а экономический подъем обычно сопровождался увеличением рождаемости

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