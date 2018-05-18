Как выбрать овощи без нитратов и нейтрализовать вред химудобрений

Весной тоска по сочным помидорам и ароматным кабачкам с чесночком становится совсем уж нестерпимой. Поэтому мы покупаем их, даже зная, что витаминов там не так и много, а вот стимуляторов роста и удобрений - хоть отбавляй. Потому давайте разберемся, как утолить жажду по летним витаминам без ущерба для здоровья: как определить овощ, содержащий меньшее количество нитратов, и что сделать дома, чтобы покупка стала более безопасной. Об этом Сегодня рассказала Алла Кит, ведущий врач ветеринарной медицины Главного управления Госпродпотребслужбы г. Киева, передает Day.Az.

Почему на глаз трудно определить

Уровень нитратов в овощах зависит не только от их количества, которое используется при подкормке растений, но и от ряда других факторов. К примеру, от местности, в которой овощи выращиваются (в грунте азотистые соединения тоже есть), от количества солнца, попадающего на них (при фотосинтезе растение "утилизирует" часть нитратов), от времени сбора урожая (скажем, в свекле, собранной утром, концентрация нитратов меньше, чем в партии корнеплодов, сорванных в 16:00).

Таким образом, определение уровня нитратов в овощах на глазок сродни гаданию на кофейной гуще. И потому набивший оскомину совет - совершать покупки на рынке или в магазине, а не с рук, - действительно спасителен для нашего здоровья. Только учтите: продавцы, стоящие на задворках даже организованных базаров, могут продавать овощи, не прошедшие исследование на содержание нитратов. Так что самый верный способ не купить витаминизированную отраву - спрашивать с продавца разрешение, выданное лабораторией ветеринарно-санитарной экспертизы (она всегда есть на обустроенных рынках). В экспертном заключении должны быть указаны: номер лаборатории с названием агропродовольственного рынка, дата проверки, ФИО ЧП или реализатора, с указанием местности, откуда прибыла для реализации растительная продукция, вида овощей, фруктов или ягод, их количества и содержания нитратов в них, срок реализации именно этой партии.

Косвенные признаки нитратной "бомбы"

Но есть и хорошая новость. Точнее, их даже две. Первая: все же есть косвенные признаки того, что овощ содержит меньшее количество нитратов, чем аналогичный на соседнем прилавке. Вторая - эти признаки доказаны соответствующими исследованиями.

Так, нитратов в овоще тем меньше, чем спелее плод: в процессе вегетации растение использует химические элементы, в том числе и нитраты, которые к моменту абсолютной спелости овоща полностью переходят в состав витаминов и аминокислот.

С опаской нужно относиться к подпорченным овощам, фруктам и ягодам: они являются благоприятной средой для развития некоторых видов бактерий, которые обладают способностью восстанавливать нитраты.

Домашние методы обезвреживания

Мытьем овощей, фруктов и ягод под проточной водой (на протяжении одной минуты) и последующим их бланшированием можно уменьшить содержание нитратов в зелени на 40-60%, в корнеплодах - до 30%. Вымачивать в воде, как то рекомендуется на интернет-просторах, овощи-фрукты-ягоды не стоит: такая процедура приведет не только к потере нитратов, но и части полезных веществ. Делать "солевые ванны" овощам и фруктам тоже не стоит: соль, как гипертоническое вещество, конечно, усилит "вытягивание" нитратов, но также увеличит потерю витаминов и минералов, сахаров и других полезных веществ.

При кулинарной обработке овощей, например, варке, содержание нитратов также снижается, притом до 80%: они переходят в воду. Потому сваренные овощи вынимайте из кастрюли, как только они будут готовы, и не употребляйте отвары из них. Но что делать, если вы решили приготовить борщ с молодыми картошечкой, морковью, капустой и луком? Лучше не надо! А если уж очень хочется, то делайте это нечасто: хотя нитраты, вступая при нагреве в реакцию с другими веществами, становятся менее агрессивными, они все же в бульоне остаются.

В овощные салаты хорошо бы добавить сок лимона: аскорбиновая кислота преобразует нитраты в безопасные соединения, разрушая их молекулы. Желательно дать такому салату настояться, и образовавшуюся жидкость затем вылить.

И знайте, что разовая доза нитратов (если только она не превышена в овощах в разы, что встречается крайне редко), не так опасна, как накопительная: доказана канцерогенность лишь систематического и долговременного употребления нитратов. Потому ранними овощами допустимо, что называется, сбивать оскомину, но не питаться ими ежедневно.

Особенно грозно "нитратное питание" для детей, из-за недостаточно развитой ферментативной системы у них: может возникнуть отравление и даже смерть. Также может развиться метгемоглобинемия (у некоторых взрослых тоже) - увеличение уровня гемоглобина, содержащего окисленное железо. Оно не может транспортировать кислород, из-за чего в организме возникает тотальная гипоксия и нарушения в работе центральной нервной системы.