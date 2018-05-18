Точный гороскоп на пятницу

Сегодня звезды гороскопа склоняют проявить решительность и энергичность, позабыв при этом про дипломатичность. Возможны конфликты и столкновения интересов, которые могут вспыхивать совершенно спонтанно. Чтобы не провести весь день в бессмысленных спорах, следует избегать любых неясностей и двусмысленностей в общении с окружающими. Удача сегодня будет сопутствовать людям конкретным и знающим, чего они хотят. Это правило будет действовать и в любви. День создан для того, чтобы добиваться своего, так что не упустите свой шанс! Берите инициативу в свои руки: сегодня любовь - это поле битвы, и победу на нем одержит самый решительный.

Овен

Сегодня Овен даже в незнакомом собеседнике имеет шанс отыскать родственную душу! День наделяет его искренностью, прямотой и желанием общаться - в первую очередь с теми, кто ему дорог. Впрочем, Овну будет тесно в узком кругу близких и друзей - ему захочется завести новые знакомства или узнать кого-нибудь поближе. Самый неожиданный человек - ребенок, коллега, случайный попутчик - может стать для него сегодня задушевным собеседником, разговор с которым заставит Овна о многом задуматься.

Телец

Тельцу не следует торопиться! Звезды гороскопа предостерегают его от ошибок, связанных с необдуманными, спонтанными поступками и желанием делать все как можно быстрее. Даже если Телец полностью уверен в своих решениях, ему стоит обдумать их еще раз, а лучше - отложить на потом. Сегодня ситуация может поставить перед ним важные, судьбоносные вопросы, а значит, и цена за неверный ответ будет достаточно большой.

Близнецы

Звезды гороскопа склоняют Близнецов продемонстрировать силу в каком-то вопросе - это обеспечит им нужный результат. День наделяет Близнецов уверенностью в себе, решительностью и спокойствием, благодаря чему они смогут демонстрировать твердость в любом важном деле - и на работе, и в семье. Благодаря принципиальной позиции Близнецов и их умению стоять на своем, окружающим сегодня придется учитывать их мнение, волей-неволей идя на компромиссы.

Рак

Рак узнает, что такое неукротимость! День обеспечивает его огромным количеством деятельной энергии, и это - ключ к его огромным возможностям! Раку под силу все то, что он раньше считал нереальным. Сделать шаг на пути к своей цели, приблизиться к решению сложной задачи или найти выход из тупика - все это сегодня ему по плечу. Раку может даже казаться, что нет такого препятствия, которое он не смог бы преодолеть. И самое интересное, что в чем-то он прав.

Лев

Лев будет всеми силами пытаться скрыться от чужой назойливости и попыток бесцеремонно вторгнуться в его жизнь. День склоняет его к тому, чтобы спокойно заниматься своими делами, однако окружающие то и дело будут его тормошить: требовать, просить, предъявлять претензии. В результате к концу дня в душе у Льва рискует скопиться огромное напряжение: одной искры будет достаточно, чтобы прогремел мощный взрыв!

Дева

Дева будет буквально фонтанировать ценными идеями и мыслями! Неудивительно, что ей захочется как можно скорее ими поделиться, вынеся на общий суд. Однако даже если у Девы не получится сделать это перед широкой публикой, не беда. Сегодня ей достаточно найти хотя бы одного толкового слушателя и место, в котором никто не помешает поговорить. Это позволит Деве довести свою идею до совершенства, превратив необработанный алмаз в сверкающий бриллиант.

Весы

Окружающие будут то и дело раздражать Весы. Даже если они напрямую не стоят на их пути и никак не могут помешать работе, Весам может казаться, что они одним своим неорганизованным видом отвлекают от важных дел. Чтобы избавиться от недовольства, Весы сегодня способны потратить немало времени и сил, пытаясь вразумить людей, находящихся с ними рядом. Окружающим же будет казаться, что Весы придираются к ним ни за что. И, в сущности, они будут правы.

Скорпион

Скорпион имеет шанс столкнуться с чем-то новым и интересным, что в будущем отразится на его судьбе! Возможно, это будет человек, а может быть, новые знания, захватывающие впечатления или чувства. Впрочем, и сам Скорпион сегодня настроен не сидеть сложа руки, а идти или даже бежать вперед, навстречу своей судьбе. Его ум и сердце будут открыты, а любознательность заставит совершать смелые и неожиданные поступки!

Стрелец

Стрелец имеет шанс столкнуться с оппозицией в свой адрес! Кто-то способен высказать ему весьма неприятные вещи прямо в лицо. Впрочем, Стрельца это вряд ли смутит: он настроен по-боевому и не упустит возможности стереть конкурента в порошок... Или же с ним подружиться. Ничего не поделаешь - сегодняшние решения Стрельца могут казаться окружающим парадоксальными. На самом же деле Стрелец будет просчитывать ситуацию на несколько шагов вперед, строя смелые и далеко идущие планы.

Козерог

Козерог будет настроен подискутировать с кем угодно и о чем угодно! День склоняет его доказывать всем подряд свою точку зрения и правоту. Даже если с ним и так согласны, Козерог все-таки сумеет найти повод для того, чтобы поспорить всласть. Он может умело спровоцировать окружающих только лишь для того, чтобы иметь повод доказать, как же они были неправы. Ничего не поделаешь! Такой у Козерога сегодня настрой.

Водолей

За что бы Водолей ни взялся, он будет относиться к делу серьезно, как будто бы от этого зависит его жизнь! Это неплохо, когда речь идет о работе или о действительно важных проектах. Однако даже в бытовых вопросах Водолей будет пытаться идти напролом, стреляя из пушки по воробьям. Такой прорыв по всем фронтам одновременно рискует подкосить силы Водолея, вызывая в его душе надрыв. Чтобы этого не произошло, ему стоит сегодня четко расставить приоритеты, решив, что достойно его рвения, а что нет.

Рыбы

Рыбы способны демонстрировать окружающим свое превосходство, даже не желая этого, - просто многие дела будут им отлично удаваться! Звезды гороскопа наделяют их энергичностью, решительностью и умом, благодаря чему Рыбы способны решать самые злободневные вопросы. Впрочем, что бы окружающие сегодня не думали об их заносчивости, Рыбы не склонны смотреть на них сверху вниз. Ну а если кто-то завидует им - это его проблемы.

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