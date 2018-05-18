Безграмотность британцев обходится стране в 27 млрд долларов в год

Шутки о британских ученых, занимающихся бесполезными исследованиями, оказались только вершиной айсберга, свидетельствующего о катастрофическом положении в системе образования островного государства. Выяснилось, что 17 миллионов британцев имеют познания в математике только на уровне начальных классов, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Это ежегодно приводит к потере порядка 20 млрд фунтов стерлингов ($27 млрд) в экономике страны, говорится в исследовании некоммерческой организации National Numeracy.

Организация разработала онлайн-тест для проверки способности к работе с числами. Несмотря на сравнительную легкость заданий, пройти его удалось не всем.

Например, по условиям задачи почасовая оплата труда составляет 9 фунтов, и необходимо указать, какой она станет после повышения зарплаты на 5%. По словам главы National Numeracy Майка Элликока, от четверти до половины британцев не смогли верно ответить на этот вопрос, хотя при прохождении теста разрешено пользоваться калькулятором.

Элликок заметил, что дело даже не в неумении считать, а в привычке изначально отметать задачи на счет как слишком сложные.

Из-за проблем с арифметикой страдает производительность труда, а также личные финансы: люди с недостаточными знаниями счета чаще берут кредиты на невыгодных условиях, имеют задолженность по карте и недостаточные накопления на пенсию. Кроме того, зарплаты финансово грамотных работников в среднем на 26% выше, чем у их неграмотных коллег.

Напомним, ранее сообщалось, что британцы привыкают врать, изменять и водить нетрезвыми.

Ученые из университета Эссекса провели исследование, в ходе которого выяснили, что британцы все менее склонны доверять не только своим близким, но и политикам, чиновникам, стражам порядка.