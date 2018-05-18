Какую опасность представляют обычные комары

Мы настолько свыклись с существованием этих насекомых, что их укусы уже не воспринимаем всерьез. Однако даже обычный комар способен нанести нашему организму непоправимый вред. Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Как кусает комар?

Кровь высасывают только самки комаров. Она им необходима для продолжения рода. Комар способен почти безошибочно обнаружить кровеносный сосуд под кожей человека, а потому точно знает, где именно следует кусать. Своими острыми челюстями комар сначала делает микроскопический надрез на коже и впрыскивает в ранку слюну. Комариная слюна содержит обезболивающие средства, а также вещества, замедляющие процесс свертывания крови.

Только потом насекомое запускает в рану длинный хоботок и высасывает кровь.

Сыпь и удушье

В первую очередь комаров следует опасаться аллергикам. Потому как именно комариная слюна и содержащиеся в ней вещества способны вызвать аллергическую реакцию. Чаще всего аллергия на комариные укусы проявляется в виде кожной экземы или крапивницы. Тем, кто страдает астмой, тоже лучше держаться подальше от комаров. Укусы этих насекомых у астматиков могут спровоцировать одышку, отек гортани и даже приступ удушья. Известны случаи, когда комариный укус вызывал даже анафилактический шок. Подобным аллергическим реакциям больше всех подвержены женщины, дети и мужчины моложе 35 лет. Если в течение часа такому больному не оказать помощь, не исключен летальный исход. Аллергия на комариные укусы может проявляться и по-разному. Например, у аллергика может появиться кашель, тошнота, нарушение сердечной деятельности, головная боль, головокружение, повышение температуры тела. Конечно, во всех перечисленных случаях следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

Инфекционные заболевания

Чаще всего инфекцию заносит в ранку, оставленную комаром, сам человек. Небольшой волдырь, появляющийся на месте укуса, вызывает небольшой зуд. При его расчесывании возбудители различных заболеваний, находящиеся под ногтями или на коже рук, попадают в рану. Так называемый малярийный комар - крупное насекомое на длинных ногах - на самом деле переносчиком малярии не является. Такие комары питают исключительно растительной пищей, и людей никогда не трогают. А малярию переносят обычные, маленькие насекомые. Инкубационный период малярии длится от 1 до 5 недель. Первыми признаками заболевания являются сильный озноб, жар и повышенное потоотделение. Сегодня малярия прекрасно лечится. Однако бывают и летальные исходы. В северных широтах случаи заболевания малярией вследствие комариного укуса крайне редки, потому как для того, чтобы инфекция "созрела" в теле комара, и он стал переносчиком этого заболевания, должны совпасть сразу несколько факторов. Это и определенная температура окружающей среды, и идеально чистый водоем, и долгий период времени. Однако комары переносят не только малярию, но и множество других инфекций, которые они могут передать человеку вместе со своей слюной. Например, менингит, лимфатический филяриатоз, желтая лихорадка, туляремия, лихорадка денге. Но для средних широт эти заболевания тоже не актуальны.



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