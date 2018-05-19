СПИД: как появилась эта болезнь

СПИД, который раньше называли "чумой XX века", остается одной из самых опасных и малоизученных болезней и в веке XXI. То есть изучают его много, но достоверных фактов об этом заболевании все еще недостаточно. Одной из самых таинственных тем является собственно происхождение недуга.

Одни исследователи предполагают, что люди получили ВИЧ "в подарок" от братьев наших меньших, шимпанзе. Другие считают, что заболевание было искусственно создано в секретных лабораториях, а третьи и вовсе отрицают существование СПИДа. Day.Az со ссылкой на russian7.ru представляет несколько самых популярных теорий происхождения этого заболевания.

Ошибки на пути развития медицины

Считается, что СПИД впервые был обнаружен в 1981 году в Центрах по профилактике и контролю болезней (США). Тогда было обследовано около 30-ти мужчин со схожими симптомами. Все, как один, были гомосексуалистами, из-за чего новую болезнь вскоре окрестили "гей-связанным иммунодефицитом".

Через пару лет новое заболевание было диагностировано и в Европе. Заболевшими оказались не только мужчины-гомосексуалисты, но и женщины, а также пожилые люди, давно забывшие об активной половой жизни. Это дало толчок для дальнейшего изучения заболевания и выделения ретро-вируса ВИЧ, который передается через кровь, а не только через сексуальные контакты.

Одновременно с пристальным изучением неизвестно откуда взявшейся болезни с катастрофической скоростью стало расти и число инфицированных ею. Тогда-то медики и стали задумываться о том, откуда она вообще могла взяться.

Обезьяны - носители ВИЧ

Все последующие годы ученые тщательно искали источники заражения. Было обнаружено, что ретро-вирус, аналогичный человеческому ВИЧ, есть у некоторых горилл и шимпанзе Западной Африки. Предположительно, впервые передача вируса произошла еще в 1926-1930 годах. Первые смерти от СПИДа были зафиксированы позднее, в 60-х годах XX века.

То, что африканские жители могли как-тот контактировать с обезьянами, было понятно. А вот откуда этот вирус оказался в крови европейцев и американцев, многие из которых и в зоопарках-то редко бывали, долгое время оставалось загадкой. Ситуация прояснилась, когда была обнаружена связь между распространением ВИЧ и популярными в начале XX века опытами по пересадке желез обезьян людям.

Ряд ученых (среди них и французский хирург с российскими корнями Воронов С. А.) в 20-30-х годах практиковали операции по пересадке тестикул и щитовидной железы шимпанзе людям. Подобные эксперименты были очень популярны в то время. Целью они имели как общее омоложение организма, так и восстановление половой функции у мужчин, страдающих импотенцией. Эти опыты и могли стать причиной распространения СПИДа в развитых странах.

СПИД - искусственно созданное биологическое оружие

По другой теории ВИЧ был создан искусственно с целью уничтожения значительного количества населения Земли. Поводом для такого мнения стал тот факт, что человеческий ретро-вирус ВИЧ является модифицированным (!) вариантом обезьяньего вируса иммунодефицита SIV.

Чтобы поселиться в человеческом теле, вирусу шимпанзе и горилл нужно было как-то приспособиться к новым условиям, то есть мутировать. Могло ли это произойти в процессе естественных факторов или новую, опасную для человека мутацию создали искусственно, пока до конца не ясно. На эту тему рассуждает в своей книге "СПИД и доктора смерти" доктор Алан Кантвелл.

Он развивает в книге следующую идею: ученые США создали модифицированный вирус иммунодефицита человека, использовав генетический материал обезьян. Создавалось "новое биологическое оружие" в тайных лабораториях военного ведомства. Занесли ВИЧ человеку под видом прививок от гепатита В.Эта теория имеет много последователей, среди которых очень уважаемые люди, даже лауреаты Нобелевской премии.

СПИДа не существует

Мнение, что СПИДа вообще не существует, поддерживают и активно пропагандируют сторонники Движения по отрицанию СПИД/ВИЧ (ВИЧ-диссиденты). Они утверждают, что СПИД - надуманная болезнь. Ею прикрываются истинные причины высокой смертности в неблагополучных регионах и беднейших слоях населения, как то: голод, отсутствие нормального медицинского обслуживания и пр.

Одной из причин ВИЧ-диссиденты считают то, что типичная клиническая картина СПИДа представляет собой комплекс различных заболеваний: пневмонии, саркомы Капоши, подострого энцефалита и пр. Каждая из этих болезней и по отдельности провоцирует ослабление защитных сил организма. ВИЧ-диссиденты также утверждают, что ВИЧ - безопасный ретро-вирус и, вообще, его связь с болезнью, которую называют СПИДом, не доказана бесспорно. Эту идею поддерживают профессор биологии Питер Дюсберг, химик, лауреат Нобелевской премии Кэри Муллис и ряд других ученых.

Официальная медицина ставит все их аргументы под сомнение, поскольку означенные лица не являются специалистами в вирусологии. Споры о происхождении СПИДа тем временем продолжаются.

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