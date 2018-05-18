В сети обнаружили еще одну таинственную звуковую иллюзию - ВИДЕО

Пользователи сети обнаружили аудиозапись, звучание слов в которой меняется от желания слушателя. О находке рассказал посетитель имиджборда Reddit под ником squidjeep.

В отличие от других популярных звуковых иллюзий, в данном случае человек сможет услышать несколько разных слов на одной и той же видеозаписи, если попытается контролировать процесс. Например, если слушатель будет думать о слове brainstorm ("мозговой штурм"), то он услышит brainstorm. Если же он захочет услышать green needle ("зеленая игла"), голос на записи произнесет именно эту фразу, передает Day.Az со ссылкой на lenta.ru.

Посетители имиджборда остались в замешательстве после просмотра спорной видеозаписи. "Это на самом деле поразило меня", - написал один из комментаторов. Другой пожаловался, что как будто находится в состоянии наркотического опьянения.

Некоторые пользователи отметили, что могут слышать не только обозначенные brainstorm и green needle, но и другие слова, которые они проговорили заранее. "Я слышал такое, что вы мне даже не поверите", - поделились они в комментариях.

Ранее пользователи сети разделились на два лагеря, прослушав другую звуковую иллюзию, опубликованную популярным блогером Хлоей Фелдман (Cloe Feldman) в Twitter. Девушка спросила у подписчиков, слышат ли они имя Янни или Лорел, однако ответы получились разные.

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