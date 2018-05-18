Вся правда о жизни и смерти Уитни Хьюстон в документальном фильме: появился шокирующий трейлер - ВИДЕО

Недавно новость о том, что известную исполнительницу Уинти Хьюстон в детстве изнасиловала ее старшая двоюродная сестра, просто шокировала весь мир. Эта тайна была раскрыта в Каннах, а именно в документальном фильме о певице. Теперь же в сети появился трейлер этого долгожданного байопика, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

Режиссером картины выступил Кевин Макдональд. Кроме того, в ленте будут раскрыты новые подробности из жизни певицы. При создании фильма использовался уникальный материал - архивные видеозаписи, интервью с близкими певицы, а также неизданные песни. Премьера фильма на широких экранах ожидается 6 июля.

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