Курьезный эпизод чуть не сорвал репортаж о наркоферме - ВИДЕО

18 мая 2018 17:37

Корреспондент американского телеканала KMTV Кэмерон Такер посвятил свой репортаж ферме семьи Хартли, на земле которых полиция обнаружила 88 кустов каннабиса, передает Day.Az со ссылкой на Segodnya.ua. Во время прямого включения ведущий слегка растерялся при виде незнакомца, который стремительно покинул кадр. Юноша нес горшок с неопознанным лиственным растением. Увидев камеру, парень резко убежал.

Большинство зрителей решило, что молодой человек с цветком - подставной актер, призванный оживить эфир местного телевидения. Однако Такер утверждает, что случай подлинный и, по его мнению, поведение парня вовсе не подозрительно, а скорее продиктовано смущением при виде телекамер.

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Репортаж о наркоферме чуть не накрылся: курьезное видео

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