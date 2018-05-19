Оптические иллюзии в природе, от которых захватывает дух - ФОТО

Оптические иллюзии - не такое уж редкое явление, в Интернете их можно найти великое множество. Но есть такие иллюзии, которые вы можете увидеть лишь, покинув пределы дома и оказавшись на природе. Как же природа создает эти оптические иллюзии, от которых просто дух захватывает? Об этом расскажет Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Долина Дэдвлэй в Номибии

Это похоже на сюрреалистическую живопись. Расположенная в Национальном парке Намиб-Науклуфт, долина Дэдвлэй усеяна множеством давно умерших деревьев, которые не сгнили из-за сухого климата в этом месте. Безжизненные земли, некогда залитые водой из близлежащей реки Цаухаб, привлекают фотографов, которых поражает контраст между белой поверхностью долины и черными выжженными солнцем деревьями. Песчаные дюны, обрамляющие долину, окрашиваются в невероятные оттенки оранжевого, особенно во время восхода и захода солнца, что придает местности еще более живописный вид.

"Подводный водопад" в Индийском океане

Хотя подводные водопады действительно существуют, здесь это просто иллюзия, ее создают песчаные отложения, простирающиеся вдоль побережья острова Маврикий.

Солончак Уюни в Боливии

Самый большой солончак в мире превращается в гигантскую отражающую поверхность, когда покрывается тонким слоем воды, либо из-за дождей, либо из-за разлива близлежащих озер. Растянувшаяся на несколько километров абсолютно ровная поверхность кажется бескрайней. Это позволяет фотографам создавать иллюзии, играя с глубиной изображения и перспективой.

Огненный водопад

Каждый год, примерно во вторую неделю февраля, лучи заходящего солнца падают под определенным углом на водопад "Лошадиный хвост" в национальном парке Йосемити, освещая вершину водопада. При благоприятных погодных условиях освещенная солнцем вода светится ярко-оранжевым и красным цветом, и кажется будто она горит.

Волнистые горы Аризоны

На северном участке склона Койот-Бют, каньон Париа, находится дугообразная впадина под названием "Волна". Однако, чтобы увидеть это потрясающее зрелище, вам нужно будет принять участие в жеребьевке и получить разрешение за четыре месяца вперед. В день сюда пускают всего 20 человек.

Брокенский призрак

Известное также как "Горный призрак", это явление происходит, когда наблюдатель отбрасывает тень на поверхность облаков или густого тумана. Голова "призрака" часто окружена радужным ореолом - еще одно оптическое явление, известное под названием глория.

Фата-моргана

Это сложный, быстро меняющий форму верхний мираж. Оптическая иллюзия создается, когда свет преломляется, проходя через слой воздуха, который теплее, чем слой ниже него. В результате отражения и преломления лучей, реально существующие объекты или фигуры появляются на горизонте или над ним в виде нескольких искажённых изображений, частично накладывающихся друг на друга и быстро меняющихся во времени, что и создаёт причудливую картину фата-морганы.

Нижние миражи

В отличие от фата-моргана, нижние миражи создаются, когда воздух над поверхностью океана или земли намного теплее воздуха над ним. Свет, проходящий через эти слои воздуха, искривляется, создавая перевернутые искаженные изображения далеких ландшафтов (например, отдаленного горного хребта или голубого неба), которые появляются под самим объектом.

Лужа на асфальте

Этот феномен является еще одним примером нижнего миража. Как песок в пустыне, асфальтированная дорога удерживает тепло и нагревает воздух прямо над ней. Мнимое изображение неба создаёт при этом иллюзию воды на поверхности. Так, на уходящей вдаль дороге в жаркий летний день видится лужа.

Ложное солнце

Ложное солнце, или паргелий - необычный природный феномен, который проявляется в появлении на небе нескольких солнц. Возникает такое необычное явление вследствие преломления солнечных лучей в кристалликах льда, витающих в атмосфере.

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