5 основных факторов, которые влияют на наш вес

Люди думают, что лишний вес появляется от недостатка силы воли и чрезмерного употребления вредной пищи; однако медицинские исследования этого не подтверждают. Ниже Day.Az со ссылкой на Mixstuff предсталяет пять факторов, которые влияют на наш вес.

Микрофлора кишечника

Джиллиан и Джеки - близнецы, но один весит на 41 кг больше, чем другой. Профессор Тим Спектор следит за их жизнью в течение 25 лет в рамках исследования Twins Research, и считает, что всё дело в крошечных организмах - микробах - которые живут в кишечнике.

"Каждый раз, когда вы едите, вы кормите сто триллионов микробов. Вы никогда не обедаете в одиночестве", - говорит он.

Образец стула каждого из близнецов показал, что более худой Джиллиан имеет совершенно другой состав микрофлоры кишечника, чем Джеки.

"Чем больше разнообразие микрофлоры, тем стройнее человек. Если вы страдаете от избыточного веса, то у вас не так много видов микробов, как должно бы быть", - говорит профессор Спектор, который нашёл эту закономерность при исследовании более 5000 человек.

Доказано также, что здоровая диета, богатая различными источниками клетчатки, повышает разнообразие микрофлоры.

Хорошие источники клетчатки это:

- Сухие завтраки

- Фрукты и ягоды

- Овощи, например брокколи и морковь

- Бобы и фасоль

- Орехи

Удачная генетика

Почему некоторые старательно соблюдают диеты и усердно тренируются, а результата почти нет, зато другие едят всё, что хотят и остаются стройными? Потому, что наш вес почти на 70% зависит от наших генов.

"Это лотерея, - говорит профессор Кембриджского университета Садаф Фароки. - Сейчас нам точно известно, что вес человека определяется его генетикой, и если в определённой последовательности ваших генов есть ошибка, то этого может быть вполне достаточно для ожирения".

Гены влияют на аппетит, предпочтения в еде и на количество пищи, которое съедает человек за один приём. Также гены влияют на то, как мы сжигаем калории и может ли наше тело эффективно расщеплять жир.

На вес человека влияют по меньшей мере 100 генов, включая ген MC4R, который отвечает непосредственно за аппетит и чувство голода. Люди с нарушениями в этом гене, как правило, чаще ощущают голод и любят более жирную еду.

"На самом деле вы ничего не сделаете с вашими генами, но для некоторых людей знание, что их лишний вес обусловлен генетикой, может помочь скорректировать диету и физические упражнения", - заключает профессор Фароки.

Время приёма пищи

"Завтрак съешь сам, обедом поделись с другом, а ужин отдай врагу". В этой старой пословице есть своя доля правды, но вовсе не такая, как все привыкли думать.

Эксперт в области ожирения доктор Джеймс Браун говорит, что чем позже мы едим, тем больше шанс набрать вес, однако не из-за меньшей активности ночью, как принято считать, а из-за наших внутренних часов.

"Наш организм устроен так, чтобы эффективнее усваивать пищу в светлое время суток, - сообщает он. - Ночью расщепление жиров и сахара почти прекращается, и по этой причине люди, не имеющие чёткого рабочего графика и распорядка дня, более склонны к набору лишних килограммов".

И вот как советует питаться доктор Браун, чтобы сохранить стройность талии:

"Ни в коем случае нельзя пропускать завтрак. Напротив, важно съесть что-нибудь с высоким содержанием белка, некоторых жиров и углеводов - например, несколько яиц на зерновом хлебе, - это поможет вам чувствовать себя сытым в течение долгого времени. Затем устройте себе плотный и питательный обед, а на ужин съешьте что-нибудь значительно более лёгкое".

Мысли о еде

Люди недооценивают количество потреблённых калорий в среднем на 30-50%, и Хьюго Харпер - учёный, изучающий поведение человека, - предлагает изменить своё подсознательное отношение к пище; эффективнее будет избавиться от соблазнов, чем полагаться на свою силу воли.

Например, не стоит выкладывать на стол пачку чипсов, вместо этого поставьте лучше миску с фруктами, или не садитесь перед телевизором с целым пакетом печенья - лучше положите на тарелку столько, сколько планируете съесть.

Доктор Харпер также советует не пытаться кардинально менять свои привычки - без традиционной вечерней чашки чая с тортиком будет очень нелегко. Просто уменьшите порцию.

"Люди не замечают разницы, когда их порции уменьшаются на 5-10%", - говорит Харпер.

Люди не особо задумываются, когда едят, поэтому соблюдение рекомендаций на упаковках продуктов и использование небольших тарелок может неплохо сократить количество потребляемых калорий.

Гормоны

Наш аппетит контролируется гормонами, и оказалось, что при бариатрической хирургии (группе операций по изменению объёма желудка) изменяется также уровень гормонов, отвечающих за голод и за сытость, что делает её самым эффективным методом лечения ожирения. Однако это сложное и опасное хирургическое вмешательство, поэтому оно рекомендовано далеко не всем.

Исследователи из Имперского колледжа Лондона создали препарат на основе гормонов, которые вызывают изменение аппетита после бариатрической хирургии и проводят сейчас его клинические испытания.

"Добровольцам в течение четырёх недель делались инъекции препарата, представляющего собой смесь тёх гормонов. В итоге они чувствуют себя менее голодными, меньше едят и за 28 дней потеряли от 2 до 8 кг", - говорит доктор Трисия Тан.

Если препарат будет полностью безопасен, то пациентам будут давать его до тех пор, пока их вес не нормализуется.

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