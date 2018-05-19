Назван главный герой сериала "Властелин колец"

19 мая 2018 06:48

Наконец приоткрыт сундук с тайнами о первом сезоне сериала "Властелин колец".  Главным героем первого сезона станет король Арагорн, а сюжет будет раскрывать ранние его годы. Об этом пишет портал Film со ссылкой на собственный источник, передает Day.Az со ссылкой на Сегодня.

Известно, что сериал будет основываться на книгах Джона Рональда Руэла Толкина. Производством телевизионного шоу занимается компания Amazon.

В компании Amazon пока не подтверждают данную информацию. 

Напомним, стриминговая платформа Amazon, купившая права на адаптацию литературного наследия Толкина, подключила к работе над сериалом членов команды New Line, принадлежащей компании Warner Bros., чтобы обеспечить возможность использовать материал из фильмов Питера Джексона в предстоящем шоу в случае необходимости. 

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