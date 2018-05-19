4 суперпродукта древних цивилизаций

Несмотря на то, что термин "суперпища" появился не так давно, идея суперпитательной еды витала в умах людей с безначальных времён. При этом вполне возможно, что древние люди имели куда лучшее представление о том, что такое настоящая суперпища, поедая в естественном виде то, что мы пытаемся найти в завалах коробок и консервных банок. Тем не менее, и в наши дни вы можете составить собственный список продуктов, вполне подходящих под категорию супереды.

Многие виды продуктов присутствуют в нашем меню многие века, если не тысячелетия. И многие из них в наши дни также хороши, как и в давние времена. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет несколько примеров таких суперпродуктов:

Лебеда

Вы, скорее всего, слышали о ней, поскольку она в недавнем времени пережила немалое возрождение интереса к себе. Но лебеда была пищей для людей многие века. Инки Южной Америки называли её "чисайа мама", то есть "мать всех зёрен". Лебеда богата белком, кальцием, железом, и крайне неприхотлива. Из-за высокого содержания белка, она отлично подходит для дополнения вегетарианской диеты, и даже может применяться как природное средство против выпадения волос.

Спирулина

Спирулина - это водоросль, богатая белком, витаминами, минералами, и антиоксидантами. Есть мнение, что она является одной из древнейших форм жизни на Земле и употребляется в пищу с девятого века, начиная с империи Канем в Чаде. Спирулина полезна для глаз, кожи, для лечения аллергии и стабилизации уровня сахара в крови.

Сача инчи

Этот продукт является более редким, но его употребляли в пищу в бассейне реки Амазонки на протяжении многих столетий. Он считается суперпищей древних инков и по имеющимся сведениям содержит концентрированные Омега-3 жирные кислоты. Он также богат йодом и витаминами А и Е.

Мака

Ещё один суперпродукт древних инков, мака растёт в горах Перу. Как говорят, он является прекрасным природным источником энергии, а также содержит множество растительных стеринов, железо, магний, кальций, калий и йод.

И не будем забывать про другие прекрасные суперпродукты вроде куркумы, имбиря, мёда, чеснока и многих других. Эти продукты помогают бороться с раком и защищают нас от бесчисленных заболеваний.

Как приготовить все эти продукты? В то время как лебеду легко найти и очень легко приготовить, с другими дела обстоят несколько сложнее. Пищевые добавки на основе спирулины и маки можно найти во многих магазинах здорового питания. Сача инчи можно найти в виде растительного масла и использовать так же, как вы используете оливковое масло.

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