Былая густота: как выглядели звездные актеры до того, как заблестели лысиной - ФОТО
21 мая 2018 02:27 44
Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе - действовать решительно. Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.
Гоша Куценко
Джейсон Стейтем
Джон Малкович
Брюс Уиллис
Вин Дизель
Дуэйн Джонсон
Дмитрий Нагиев
Билли Зейн
Марк Стронг
Гомер Симпсон
Федор Бондарчук
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