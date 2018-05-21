Былая густота: как выглядели звездные актеры до того, как заблестели лысиной - ФОТО

Сильного мужчину отличает то, что он умеет превращать собственные недостатки в преимущества. Главное в этом вопросе - действовать решительно. Если, например, количество волос на голове идет на убыль, не надо делать зачес а-ля Александр Лукашенко. Тщательная лысина смотрится куда как брутальнее.

Гоша Куценко

Юра Куценко, выпускник львовской школы №56.

Джейсон Стейтем

Карьера Джейсона началась со съемок в клипах. Его, обмазанного серебряной краской и в леопардовых трусах, можно увидеть в клипах групп The Shamen и Erasure.

Джон Малкович

1984 год. Бродвейский актер Малкович дебютирует в кино с фильмом "Места в сердце" - и сразу же номинация на "Оскар".

Брюс Уиллис

Середина 80-х. Уиллис - звезда сериала "Детективное агентство "Лунный свет"".

Вин Дизель

В юности кучерявый Вин танцевал брейк-данс и даже выступал с номерами на телевидении.

Дуэйн Джонсон

1999 год. Скала - звезда американского реслинга, до завершения карьеры бойца остается еще 5 лет.

Дмитрий Нагиев

Таким мы помним Дмитрия по телепроекту "Окна".

Билли Зейн

Впервые лысого Зейна мы увидели в фильме "Титаник". Тогда он еще не знал, что природа сыграет с ним злую шутку, и побрился исключительно для роли.

Марк Стронг

Когда-то давно Марк играл в рок-группе Private Party и потом время от времени возвращался к длинным локонам.

Гомер Симпсон

Когда Гомер ухаживал за Мардж, волос на его голове было намного больше, чем два.

Федор Бондарчук

Молодой и модный клипмейкер Федя Бондарчук.

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