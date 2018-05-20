В Минске живет «самая горячая учительница математики» - ФОТО - ВИДЕО

Математика в школе может быть трудным предметом, требующим предельного внимания и концентрации. Но, если у вас преподает такая учительница, как Оксана Невеселая, тут уж не до концентрации.

Видео с Оксаной, предположительно снятое во время урока математики, попало в интернет, и британские СМИ уже успели назвать девушку "самой горячей учительницей математики", передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Неизвестно, преподает ли действительно прекрасная блондинка школе, но благодаря этому видео, кажется, она стала звездой инстаграма - на ее аккаунт уже подписано 760 тысяч человек.

Ролик тут же стал очень популярным, и все бросились о нем рассказывать. В оригинальном видео Оксана, одетая в скромное серое платье, обращается к классу, а потом оборачивается к доске, чтобы записать уравнения.

Судя по последним фотографиям, Оксана сейчас в отпуске и отдыхает в Малайзии.

Согласно ее странице в Facebook, девушка решительно настроена "показать, что чувственность и интеллект неразрывно связаны".

Кажется, мы ей верим.

Смущает, правда, то, что у Оксаны в соцсетях нет ни одной фотографии, доказывающей, что девушка действительно работает учительницей.