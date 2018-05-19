Как привычка поздно ложиться спать влияет на здоровье человека

Шотландские ученые выяснили, как привычка поздно ложиться спать может повлиять на здоровье человека. Об этом сообщает журнал The Lancet, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Как отмечается, специалисты провели исследования среди 90 тысяч человек в возрасте от 37 до 73 лет.

По данным ученых, у респондентов, которые бодрствуют ночью, риск появления биполярного расстройства был на 11% выше, чем у тех, кто спит по режиму.

При этом 6% из них оказались склонны к депрессивным состояниям и чаще испытывали чувство одиночества.

Ранее сообщалось, что исследователи рассказали о лечении депрессии с помощью депривации сна.

Как отмечалось, лишение сна помогает вылечиться от депрессии в 50% случаев.

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