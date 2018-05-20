Как говорить, чтобы вас слушали
Ни в коем случае не начинайте оправдываться. Все эти рассуждения из серии "Вы знаете, я так волнуюсь, да и вообще плохо выступаю на публике" - стопроцентный путь в никуда. Вы же не рассчитываете, что аудитория сейчас расплачется от умиления и начнет вам аплодировать?
Скорее наоборот: люди будут сомневаться в вашей компетентности и просто перестанут вас слушать - в конце концов, зачем тратить время на того, кто сам расписался в собственной беспомощности. Так что постарайтесь выглядеть абсолютно уверенным в своих силах: люди подсознательно тянутся к лидерам. Day.Az со ссылкой на Harper's Bazaar расскажет, как говорить так, чтобы вас слушали.
Четко следуйте плану. Импровизация во время серьезных выступлений может просто-напросто не сработать: самый начитанный и осведомленный профессор может разнервничаться - и вместо серьезного доклада представить речь, сопоставимую с ответом рядового студента на экзамене.
Не будьте занудой. Никому не хочется слушать монотонные пространные рассуждения - пусть даже они будут невероятно правильными и мудрыми. Самые серьезные темы обязательно должны сопровождаться хотя бы небольшой долей юмора (вы же не хотите, чтобы на вашем выступлении люди уснули?).
Делайте паузы. Не стоит нон-стоп заваливать аудиторию фактами и цифрами. В идеале поделить свое выступление на много микротем - так люди будут легче усваивать информацию.
Меняйте интонацию! В самые сильные моменты повышайте голос: ваша речь не должна быть ровной.
Другие интересные новости читайте на странице Day.Az в FacebookСамое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
Кто выплатил все долги Пушкина
В Йемене захвачен один из главарей "ИГ"
Magistral yolda həyəcanlı anlar - VİDEO
"Галатасарай" выиграл чемпионат Турции по футболу
Bu halda səyahət daha ucuz başa gəlir - VİDEO
Фильм южнокорейского режиссера получил приз в Канне
-
19 Май 16:00 8 794
-
19 Май 11:52 6 598
-
19 Май 04:01 5 569
-
19 Май 09:30 4 402
-
19 Май 12:22 4 017