Невезучий котенок не смог последовать за собратом, нашедшим способ выйти из манежа - ВИДЕО

19 мая 2018 11:48

В Сети опубликовано видео, на котором запечатлено, как один котенок сумел выбраться из манежа, а другой не смог повторить его маневр. Забавный ролик появился в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Первый пушистый питомец аккуратно вскарабкался на ограждение и успешно выпрыгнул на пол. Второй, воодушевившись успехом собрата, попытался проделать то же самое, но упал обратно в манеж.

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Нажмите на видео для просмотра:
Невезучий котенок не смог последовать за собратом, нашедшим способ выйти из манежа

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